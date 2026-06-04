Mare in provincia di Imperia: il 97% delle acque è eccellente o buono dai dati Arpal 2026 su tutti punti di balneazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata Mondiale degli Oceani, si è svolto a Roma l’evento “Ambiente e Oceani”, organizzato da Ispra, Snpa e Marevivo. Un appuntamento dedicato alla tutela del mare durante il quale sono stati presentati i dati sulla qualità delle acque di balneazione italiane e illustrate le principali attività per la salvaguardia degli ecosistemi marini, la prevenzione dell’inquinamento e la promozione della sostenibilità ambientale. Tra le regioni che si distinguono maggiormente emerge ancora una volta la Liguria, che conferma l’elevata qualità delle proprie acque. Secondo i dati presentati, il 97% del litorale ligure rientra nelle due classi migliori di qualità, “Eccellente” e “Buona”, a testimonianza dell’attenzione costante riservata alla tutela e alla valorizzazione del territorio costiero.

Un risultato particolarmente significativo se si considera la conformazione unica della regione. La Liguria, infatti, può contare su una costa lunga 366 chilometri, caratterizzata da tratti spesso rocciosi e da una fitta presenza di borghi marinari storici. Una realtà che rappresenta un patrimonio paesaggistico e culturale di grande valore, ma che richiede anche un’attività di monitoraggio e gestione particolarmente accurata. La complessità del territorio è confermata dal fatto che il 60% della costa ligure è antropizzato, mentre meno di un centinaio di chilometri è costituito da litorale sabbioso. Proprio per questo motivo i controlli effettuati sul Mar Ligure sono particolarmente capillari.

Nel corso del 2025, Arpal ha eseguito 2.522 analisi delle acque di balneazione, con una densità di monitoraggio che prevede un punto di prelievo ogni 968 metri di costa. Un sistema di controlli che garantisce un costante monitoraggio dello stato di salute del mare e consente di intervenire tempestivamente in caso di criticità. I risultati ottenuti si riflettono anche in un altro importante riconoscimento: la Liguria si conferma la regione italiana con il maggior numero di Bandiere Blu, grazie alle 35 assegnazioni ottenute dai Comuni liguri nel 2026, un primato che la regione mantiene ormai da diversi anni. Numeri che confermano come la tutela dell’ambiente marino e la qualità delle acque rappresentino uno dei punti di forza del territorio ligure, frutto di un lavoro continuo di monitoraggio, prevenzione e valorizzazione delle risorse naturali.

La provincia di Imperia si conferma tra le aree costiere con la più alta qualità delle acque di balneazione in Liguria. I dati ufficiali di Arpal mostrano infatti una netta prevalenza di classificazioni “Eccellente”, con alcune aree in stato “Buono”, “Sufficiente” e pochi casi di divieto cautelativo di balneazione. Il quadro è coerente con le rilevazioni nazionali coordinate da Ispra e dal Snpa, che confermano come la Liguria mantenga percentuali molto elevate di qualità delle acque.

Sintesi generale provincia di Imperia

Prevalenza netta di acque Eccellenti

Alcuni punti Buoni e Sufficienti

e Rari casi di divieto cautelativo parziale o totale

Nessuna criticità diffusa ma solo situazioni localizzate

Elenco completo dei punti di balneazione (provincia di Imperia)

Bordighera

Arziglia — Eccellente

Confine Vallecrosia — Eccellente

Depuratore — Eccellente

Foce Torrente Borghetto — Eccellente

Madonna della Ruota — Eccellente

Passaggio a livello — Buona

Sant’Ampelio — Eccellente

Camporosso

Foce Torrente Nervia — Eccellente

Spiaggia Libera Camporosso — Eccellente

Cervo

Camping Miramare — Eccellente

Capo Mimosa — Eccellente

Foce Torrente Steria — Buona

Passerella Molo Centrale — Eccellente

Piazza Marinai d’Italia — Eccellente

Porteghetto — Eccellente

Cipressa

Camping Cipressa — Sufficiente

Pennello ponente Aregai — Eccellente

Torre dei Marmi Pennello Pon. — Eccellente

Costarainera

Ospedale Barellai — Buona

Diano Marina

Bar S. Sebastiano — Eccellente

Foce Rio Mortole — Eccellente

Foce Rio Varcavello — Eccellente

Foce Torrente S. Pietro — Eccellente

Hotel Golfo e Palme — Eccellente

Hotel Majestic — Eccellente

Levante Pennello Acquario — Eccellente

Molo Cavour — Eccellente

Imperia

Borgo Prino Isola Centrale — Eccellente

Borgo Prino Molo parallelo alla Costa — Sufficiente

Foce Torrente Prino — Eccellente

Galeazza — Eccellente

Levante Caramagna — In attesa di classificazione

Levante Cavalluccio Marino — Eccellente

Ponente Caramagna — In attesa di classificazione

Sogni d’estate — Eccellente

Spiaggia Parco Urbano — Buona

Spiaggia d’Oro — Eccellente

Spiaggia delle Rateghe — Buona

Spianata — Eccellente

Zona Garbella — Eccellente

Ospedaletti

Capo Nero — Eccellente

Rio Carrubo — Eccellente

Rio Crosio — Eccellente

Villa Sada — Eccellente

Zona scogliera — Eccellente

Riva Ligure

Bungalow — Buona (divieto cautelativo parziale o totale)

(divieto cautelativo parziale o totale) Scogliera — Eccellente

Zona Prati — Buona (divieto cautelativo parziale o totale)

San Bartolomeo al Mare

Hotel Majola — Eccellente

Zona porticciolo — Eccellente

San Lorenzo al Mare

Molo Pon. Cavalluccio Marino — Eccellente

Foce Rio S. Lorenzo — Eccellente

Marina di S. Lorenzo — Eccellente

Pennello Lev. Staz. Pompaggio — Eccellente

Pennello Lungomare — Eccellente

Spiaggia Complesso — Eccellente

Santo Stefano al Mare

Baia Torre Saracena — Eccellente

L’Ancora — Eccellente

Piazza Saffi — Eccellente

Sanremo

Baia Capo Pino — Eccellente

Bussana — Eccellente

Bussola — Sufficiente

Casello — Eccellente

Corso Marconi — Eccellente

Corso Trento e Trieste — In attesa di classificazione

Foce Torrente Armea — Sufficiente

Imperatrice — Eccellente

Lungomare Nazioni — Buona

Ponente Foce Rio San Bernardo — In attesa di classificazione

San Martino — Buona

Tiro a Volo — Eccellente

Tre Ponti — Eccellente

Zona Rio Foce — Eccellente

Taggia

Colonia Ruffini — Eccellente

Vallecrosia

Depuratore di Vallecrosia — Buona

Levante Verbone — Eccellente

Ponente Verbone — Eccellente

Ventimiglia

Baia Garavano — Eccellente

Calandre — Eccellente

Colonia Marina Latte — Eccellente

Depuratore — Eccellente

Foce Fiume Roja — Eccellente

Foce Rio Latte — Eccellente

Marina S. Giuseppe — Eccellente

Palestra — Eccellente

Villa Botto — Eccellente

Villa Hanbury — Eccellente

Zona Dispensario — Eccellente

Il quadro complessivo della provincia di Imperia è chiaro: la quasi totalità dei punti monitorati rientra nelle categorie di massima qualità, confermando una situazione ambientale molto positiva. Le poche criticità sono circoscritte e legate a fattori puntuali (foci, pressioni locali, o monitoraggi in corso), senza incidere sul giudizio generale: il mare imperiese resta uno dei più affidabili d’Italia per la balneazione.