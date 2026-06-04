Mare in provincia di Imperia: il 97% delle acque è eccellente o buono dai dati Arpal 2026 su tutti punti di balneazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata Mondiale degli Oceani, si è svolto a Roma l’evento “Ambiente e Oceani”, organizzato da Ispra, Snpa e Marevivo. Un appuntamento dedicato alla tutela del mare durante il quale sono stati presentati i dati sulla qualità delle acque di balneazione italiane e illustrate le principali attività per la salvaguardia degli ecosistemi marini, la prevenzione dell’inquinamento e la promozione della sostenibilità ambientale. Tra le regioni che si distinguono maggiormente emerge ancora una volta la Liguria, che conferma l’elevata qualità delle proprie acque. Secondo i dati presentati, il 97% del litorale ligure rientra nelle due classi migliori di qualità, “Eccellente” e “Buona”, a testimonianza dell’attenzione costante riservata alla tutela e alla valorizzazione del territorio costiero.
Un risultato particolarmente significativo se si considera la conformazione unica della regione. La Liguria, infatti, può contare su una costa lunga 366 chilometri, caratterizzata da tratti spesso rocciosi e da una fitta presenza di borghi marinari storici. Una realtà che rappresenta un patrimonio paesaggistico e culturale di grande valore, ma che richiede anche un’attività di monitoraggio e gestione particolarmente accurata. La complessità del territorio è confermata dal fatto che il 60% della costa ligure è antropizzato, mentre meno di un centinaio di chilometri è costituito da litorale sabbioso. Proprio per questo motivo i controlli effettuati sul Mar Ligure sono particolarmente capillari.
Nel corso del 2025, Arpal ha eseguito 2.522 analisi delle acque di balneazione, con una densità di monitoraggio che prevede un punto di prelievo ogni 968 metri di costa. Un sistema di controlli che garantisce un costante monitoraggio dello stato di salute del mare e consente di intervenire tempestivamente in caso di criticità. I risultati ottenuti si riflettono anche in un altro importante riconoscimento: la Liguria si conferma la regione italiana con il maggior numero di Bandiere Blu, grazie alle 35 assegnazioni ottenute dai Comuni liguri nel 2026, un primato che la regione mantiene ormai da diversi anni. Numeri che confermano come la tutela dell’ambiente marino e la qualità delle acque rappresentino uno dei punti di forza del territorio ligure, frutto di un lavoro continuo di monitoraggio, prevenzione e valorizzazione delle risorse naturali.
La provincia di Imperia si conferma tra le aree costiere con la più alta qualità delle acque di balneazione in Liguria. I dati ufficiali di Arpal mostrano infatti una netta prevalenza di classificazioni “Eccellente”, con alcune aree in stato “Buono”, “Sufficiente” e pochi casi di divieto cautelativo di balneazione. Il quadro è coerente con le rilevazioni nazionali coordinate da Ispra e dal Snpa, che confermano come la Liguria mantenga percentuali molto elevate di qualità delle acque.
Sintesi generale provincia di Imperia
- Prevalenza netta di acque Eccellenti
- Alcuni punti Buoni e Sufficienti
- Rari casi di divieto cautelativo parziale o totale
- Nessuna criticità diffusa ma solo situazioni localizzate
Elenco completo dei punti di balneazione (provincia di Imperia)
Bordighera
- Arziglia — Eccellente
- Confine Vallecrosia — Eccellente
- Depuratore — Eccellente
- Foce Torrente Borghetto — Eccellente
- Madonna della Ruota — Eccellente
- Passaggio a livello — Buona
- Sant’Ampelio — Eccellente
Camporosso
- Foce Torrente Nervia — Eccellente
- Spiaggia Libera Camporosso — Eccellente
Cervo
- Camping Miramare — Eccellente
- Capo Mimosa — Eccellente
- Foce Torrente Steria — Buona
- Passerella Molo Centrale — Eccellente
- Piazza Marinai d’Italia — Eccellente
- Porteghetto — Eccellente
Cipressa
- Camping Cipressa — Sufficiente
- Pennello ponente Aregai — Eccellente
- Torre dei Marmi Pennello Pon. — Eccellente
Costarainera
- Ospedale Barellai — Buona
Diano Marina
- Bar S. Sebastiano — Eccellente
- Foce Rio Mortole — Eccellente
- Foce Rio Varcavello — Eccellente
- Foce Torrente S. Pietro — Eccellente
- Hotel Golfo e Palme — Eccellente
- Hotel Majestic — Eccellente
- Levante Pennello Acquario — Eccellente
- Molo Cavour — Eccellente
Imperia
- Borgo Prino Isola Centrale — Eccellente
- Borgo Prino Molo parallelo alla Costa — Sufficiente
- Foce Torrente Prino — Eccellente
- Galeazza — Eccellente
- Levante Caramagna — In attesa di classificazione
- Levante Cavalluccio Marino — Eccellente
- Ponente Caramagna — In attesa di classificazione
- Sogni d’estate — Eccellente
- Spiaggia Parco Urbano — Buona
- Spiaggia d’Oro — Eccellente
- Spiaggia delle Rateghe — Buona
- Spianata — Eccellente
- Zona Garbella — Eccellente
Ospedaletti
- Capo Nero — Eccellente
- Rio Carrubo — Eccellente
- Rio Crosio — Eccellente
- Villa Sada — Eccellente
- Zona scogliera — Eccellente
Riva Ligure
- Bungalow — Buona (divieto cautelativo parziale o totale)
- Scogliera — Eccellente
- Zona Prati — Buona (divieto cautelativo parziale o totale)
San Bartolomeo al Mare
- Hotel Majola — Eccellente
- Zona porticciolo — Eccellente
San Lorenzo al Mare
- Molo Pon. Cavalluccio Marino — Eccellente
- Foce Rio S. Lorenzo — Eccellente
- Marina di S. Lorenzo — Eccellente
- Pennello Lev. Staz. Pompaggio — Eccellente
- Pennello Lungomare — Eccellente
- Spiaggia Complesso — Eccellente
Santo Stefano al Mare
- Baia Torre Saracena — Eccellente
- L’Ancora — Eccellente
- Piazza Saffi — Eccellente
Sanremo
- Baia Capo Pino — Eccellente
- Bussana — Eccellente
- Bussola — Sufficiente
- Casello — Eccellente
- Corso Marconi — Eccellente
- Corso Trento e Trieste — In attesa di classificazione
- Foce Torrente Armea — Sufficiente
- Imperatrice — Eccellente
- Lungomare Nazioni — Buona
- Ponente Foce Rio San Bernardo — In attesa di classificazione
- San Martino — Buona
- Tiro a Volo — Eccellente
- Tre Ponti — Eccellente
- Zona Rio Foce — Eccellente
Taggia
- Colonia Ruffini — Eccellente
Vallecrosia
- Depuratore di Vallecrosia — Buona
- Levante Verbone — Eccellente
- Ponente Verbone — Eccellente
Ventimiglia
- Baia Garavano — Eccellente
- Calandre — Eccellente
- Colonia Marina Latte — Eccellente
- Depuratore — Eccellente
- Foce Fiume Roja — Eccellente
- Foce Rio Latte — Eccellente
- Marina S. Giuseppe — Eccellente
- Palestra — Eccellente
- Villa Botto — Eccellente
- Villa Hanbury — Eccellente
- Zona Dispensario — Eccellente
Il quadro complessivo della provincia di Imperia è chiaro: la quasi totalità dei punti monitorati rientra nelle categorie di massima qualità, confermando una situazione ambientale molto positiva. Le poche criticità sono circoscritte e legate a fattori puntuali (foci, pressioni locali, o monitoraggi in corso), senza incidere sul giudizio generale: il mare imperiese resta uno dei più affidabili d’Italia per la balneazione.