Bordighera inaugura la nuova sede di Riviera Luxury Conciergerie (Foto)

Bordighera inaugura la nuova sede di Riviera Luxury Conciergerie. Grande partecipazione lunedì 1° giugno all'inaugurazione ufficiale della nuova sede della realtà specializzata nell’assistenza personalizzata a clienti internazionali che desiderano vivere, investire o trasferirsi tra la Riviera dei Fiori, la Costa Azzurra e il Principato di Monaco.

L’evento ha visto la presenza di professionisti, imprenditori, partner e numerosi ospiti, confermando l’interesse crescente verso un settore che negli ultimi anni sta assumendo un ruolo sempre più strategico per il territorio. Fondata da Romano Basilico, Riviera Luxury Conciergerie si propone come punto di riferimento per una clientela internazionale alla ricerca di un interlocutore affidabile e qualificato, capace di accompagnare ogni fase del percorso di inserimento sul territorio.

Dall’assistenza amministrativa e burocratica ai servizi di relocation, dalla ricerca immobiliare alla gestione delle proprietà, fino ai servizi personalizzati dedicati alla famiglia e al tempo libero, l’obiettivo è semplificare processi spesso complessi e offrire un supporto professionale e continuativo. “La nostra missione – spiega Romano Basilico – è creare un ponte concreto tra il territorio e coloro che desiderano costruire qui il proprio futuro, investire o semplicemente vivere la Riviera con serenità e senza preoccupazioni. Crediamo fortemente nelle potenzialità di questa zona e vogliamo contribuire alla sua valorizzazione attraverso servizi di qualità e relazioni di fiducia".

La nuova sede di Bordighera rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’azienda e rafforza la volontà di creare un collegamento diretto tra il tessuto economico locale e una clientela proveniente principalmente da Francia, Svizzera, Regno Unito, Monaco e altri mercati internazionali. In un contesto in cui sempre più cittadini stranieri guardano all’Italia come destinazione privilegiata per investimenti immobiliari, trasferimenti di residenza e nuove opportunità imprenditoriali, Riviera Luxury Conciergerie punta a diventare un interlocutore capace di favorire l’incontro tra domanda internazionale e offerta locale, generando valore per il territorio e per le attività che ne fanno parte.

L’inaugurazione si è conclusa in un clima conviviale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il team e i servizi proposti, con la prospettiva di nuove collaborazioni e progetti destinati a rafforzare ulteriormente il legame tra la Riviera e il mercato internazionale.