Vallecrosia, scelta la Giunta. Perri: "Il primo consiglio comunale sarà in piazza" (Foto e video)

Cristian Quesada, Mirko Valenti, Rosa Muratore, detta Rosella, Deborah Mognol sono i componenti della nuova Giunta del neosindaco di Vallecrosia Fabio Perri.

"Cristian Quesada sarà il vicesindaco e avrà le deleghe ai Lavori pubblici, Ambiente e Patrimonio" - svela il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Gli assessori saranno Mirko Valenti che avrà le deleghe alle Politiche sociali, al Terzo settore, alle Associazioni, alla Protezione civile e al Cimitero; Rosa detta Rossella Muratore si occuperà di Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Cultura; Deborah Mognol avrà le deleghe al Commercio, al Marketing territoriale, alle Manifestazioni e allo Sport mentre il sindaco, il sottoscritto, si occuperà di Polizia locale, Urbanistica, Demanio, Bilancio e Personale".

Perri e la sua squadra si sono già messi all'opera per il bene della città. "Abbiamo costruito una squadra, preparata e pronta a impegnarsi per il bene di Vallecrosia. Con Giunta e consiglieri comunali, che si assumeranno degli incarichi che indicherò in seguito, porteremo avanti con determinazione il nostro programma elettorale" - sottolinea Perri - "Abbiamo già messo mano su diversi aspetti: abbiamo deciso di sospendere il servizio di raccolta differenziata sul lungomare che sarebbe dovuto partire a giorni ma con una situazione di intervento, secondo noi, molto complicata farla partire in estate con l'arrivo dei turisti alla luce del fatto che non è ben chiaro come funziona, soprattutto per i non residenti con il rischio di trovare le isole ecologiche del centro sovracaricate di spazzatura. Neanche i commercianti sul lungomare hanno ben identificato come gestire lo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo, quindi, deciso, con gli uffici e il neo vicesindaco con delega all'Ambiente, di sospendere il servizio e rinviarlo a settembre".

"Abbiamo incontrato l'equipe del parcheggio Goso. Mi ha comunicato che la data prevista di fine lavori è il 27 settembre. Mi sono confrontato con la ditta dei lavori e per concluderle il parcheggio entro la data stabilita avrebbe bisogno di tutto il parcheggio che, quindi, sarebbe stato chiuso per tutta l'estate. Non ho dato nessuna autorizzazione a prendere il parcheggio anzi ho chiesto di aprire la porzione di parcheggio oggi usato come deposito per far parcheggiare le macchine. Chiudere il parcheggio a luglio e agosto sarebbe stato la morte, daremo, perciò, la proroga di tre-quattro mesi alla ditta per evitare di compromettere la stagione estiva del lungomare. Questa sera ci vedremo come maggioranza per parlare e dare alcune indicazioni sulla ripresa dei lavori di quest'area e dopodiché l'ufficio farà poi un'email per richiedere ufficialmente l'apertura dei parcheggi e la sospensione dei lavori per il periodo estivo" - mette in risalto Perri - "Sul parcheggio di via Don Bosco ho chiesto all'impresa a che punto siamo e mi ha detto che i lavori sono quasi giunti al termine visto che devono rifare solo gli asfalti. Ho, quindi, chiesto ufficialmente di riaprire il parcheggio entro il quindici giugno. In questo modo riusciamo a dare un po' di respiro alla questione parcheggi. Sul costo degli abbonamenti, invece, stiamo cercando di capire, prima di strutturare l'atto, come intervenire. Appena costituita la Giunta, domani ci sarà il decreto ufficiale, venerdì faremo la prima Giunta e ci confronteremo sulla questione del costo dell'abbonamento. Non abbiamo una previsione di incasso ma siamo convinti che incasseremo di più con un prezzo ridotto che mantenerli a 25 euro. Non perderemo nulla. Abbiamo, inoltre, già risolto alcune piccole manutenzioni che ci creano, però, grandi problemi. Lavoreremo, come promesso, sulle piccole manutenzioni. Stiamo cercando di capire anche come riorganizzare gli spazi a livello comunale. Abbiamo le intenzioni di intervenire, in maniera molto determinata e incisiva, nei primi cento giorni in maniera significativa per dare un forte segnale".

Perri e la sua squadra dovranno valutare se far rinunciare agli assessori nominati la carica di consigliere così da permettere l’ingresso in consiglio comunale dei primi tra i non eletti. "Probabilmente sì. Nello spirito di una squadra che vuole lavorare, incrementare la macchina politica credo sia fondamentale" - afferma Perri - "Con l'aggiunta di persone si potrà permettere di dare più spinta e potenza di fuoco all'assessore competente e al sindaco per rispettare quello che i cittadini si aspettano. Il primo consiglio comunale lo faremo in piazza. Sarà nella pista di pattinaggio, sul solettone sud, probabilmente martedì 10 giugno alle 19, per dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare, se hanno piacere. E' doveroso, soprattutto, verso coloro che ci hanno eletto".