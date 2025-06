Vallecrosia, il sindaco Perri al lavoro sulla giunta: “Scelte attente per una squadra competente e coesa”

"Stiamo valutando con attenzione ogni scelta per garantire un’amministrazione competente, coesa e pronta a lavorare sin da subito per il bene della nostra città. Fondamentale, in questa fase, sarà anche la disponibilità concreta da parte degli assessori in termini di tempo, perché c’è molto da fare e si dovrà lavorare quotidianamente" - dichiara il neo eletto sindaco di Vallecrosia, Fabio Perri, che ha comunicato di essere attualmente impegnato nella formazione della nuova giunta comunale e nella definizione delle deleghe assessorili.