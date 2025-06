Vallecrosia, primo consiglio comunale in piazza: inizia l'era di Fabio Perri (Foto e video)

Inizia l'era di Fabio Perri. Per la prima volta nella storia della città di Vallecrosia il consiglio comunale si è svolto in piazza. I cittadini si sono riuniti, in serata, presso la pista di pattinaggio sul solettone sud, in prossimità dell'ufficio Anagrafe.

Un'iniziativa voluta dalla nuova Amministrazione comunale all’insegna della trasparenza, della prossimità e della partecipazione attiva con l'intento di rafforzare il legame tra istituzioni e comunità. "Una seduta di consiglio comunale di insediamento voluta in pubblica piazza per dare la possibilità e la trasparenza di quelli che sono le pratiche di consiglio comunale in questa fase di insediamento" - dice il sindaco Fabio Perri - "Ringrazio tutti quanti".

L'ordine del giorno della seduta odierna ha previsto sei punti. Convalidata, all'unanimità, l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali a seguito delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, si è tenuto il giuramento del sindaco Fabio Perri e la presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari. Il capogruppo di La Tua Vallecrosia sarà Luca Pellegrino mentre quello per la lista Cittadini in Comune sarà Marilena Piardi. "Il consiglio neoeletto è chiamato nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi progetto, ad esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi qualora sussista una delle cause " - fa sapere il primo cittadino.

Si è poi tenuta la comunicazione della nomina degli assessori Mirko Valenti che avrà le deleghe alle Politiche sociali, al Terzo settore, alle Associazioni, alla Protezione civile e al Cimitero, Rosa Muratore, detta Rosella, che si occuperà di Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Cultura; Deborah Mognol che avrà le deleghe al Commercio, al Marketing territoriale, alle Manifestazioni e allo Sport e del vicesindaco Cristian Quesada che che si occuperà di Lavori pubblici, Ambiente e Patrimonio. Al sindaco restano le deleghe a Polizia locale, Urbanistica, Demanio, Bilancio e Personale. Il nuovo consiglio comunale è, perciò, composto, oltre che da sindaco e assessori, anche dai consiglieri comunali di maggioranza Luca Pellegrino, Mattia Petrini, Rocco Luccisano, Gabriele Chiappori e Luciana Rondelli e dai consiglieri di minoranza Marilena Piardi, Armando Biasi, Patrizia Biancheri e Valeria Cannazzaro.

Sono, in seguito, intervenuti, a turno, i consiglieri di minoranza. "Auguro buon lavoro al nuovo sindaco e alla sua amministrazione e, soprattutto, mi auguro di avere una collaborazione fattiva e l'impegno di mantenere il percorso che abbiamo segnato su Vallecrosia" - afferma il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Mi sembrava, però, il caso di fare alcune precisazioni. Sui social ho visto alcuni commenti da parte dei nuovi assessori e consiglieri che, secondo me, quando si diventa amministratori pubblici bisogna avere comportamenti consoni. Abbiamo anche un'osservazione da parte dei cittadini, per cui, a ragion ragione, è anche giusto non dire bugie. Mi riferisco ad alcune dicerie sul fatto che 'questo comune è stato lasciato in dissesto, che è pieno di debiti, che non abbiamo amministrato bene' e pure mi sembra di aver firmato insieme al sindaco un documento che è il fondo di cassa con saldo contabile a più di 2 milioni e 235mila euro. Tengo a precisare che abbiamo chiuso un bilancio con 14 milioni di euro, inoltre, il nostro comune ha una tempestività di pagamento di quattro giorni, vuol dire che quando riceve una fattura in quattro giorni la paga. Questo significa che ha un fondo cassa. La programmazione si fa dopo il rendiconto che è stato fatto il 22 aprile. Ci sono delle normative di legge che dicono come bisogna spendere questi soldi e che per attività bisogna spenderli. Il bene di Vallecrosia è quello che ci ha dato la possibilità di cominciare a cambiare Vallecrosia. Con che spirito si può collaborare quando ci sono dichiarazioni mendaci ai cittadini?".

"Faccio i complimenti per l'elezione al sindaco Fabio Perri. Auguro agli assessori neoeletti un buon lavoro" - interviene il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "La lista del neo sindaco ha vinto con il 52% ma tra i banchi della minoranza ci sono persone che hanno servito questo comune e rappresentano il 48%. Abbiamo assistito a una campagna elettorale molto cruda, basata su bugie e diffamazioni. Ci auspichiamo che con oggi si ritorni a ricoprire quei ruoli di responsabilità civile per il bene amministrativo. Quando il sindaco parlava di coerenza e responsabilità è palese che questa amministrazione lascia un modello amministrativo che sta sicuramente a voi scegliere se portarlo avanti o di stravolgere ma ricordo che per stravolgere dei progetti bisogna rispettare delle leggi. Ai neofiti auspico di entrare appieno nel ruolo che ci è stato chiesto dai cittadini. Mi sia consentito un ringraziamento al segretario comunale, a tutta la macchina amministrativa e ai dirigenti che ricordo al sindaco che deve proteggere. Ho la sensazione che il rispetto nei confronti dei dipendenti forse non è avvenuto. Mettiamoci nella condizione di rispettare coloro che ogni mattina lavorano per noi e non andare a dire in giro che 'probabilmente qualcuno intendiamo licenziarlo o spostarlo dalle proprie funzioni'. Ha più senso dialogare, ascoltare e capire quali sono i progetti nel cassetto. Nella progettualità che abbiamo lasciato ci sono opere già in essere, contratti già firmati. Come consigliere regionale mi impegno a lavorare per il bene di Vallecrosia. Amando la città collaboreremo e lavoreremo in questa direzione. Chiederò poi nei prossimi consigli, in particolare al consigliere Rondelli: da cosa sia stata liberata Vallecrosia?".

"Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e votato. Auguro, inoltre, buon lavoro al sindaco e alla sua amministrazione" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Patrizia Biancheri - "Continueremo a lavorare per Vallecrosia come abbiamo fatto in questi sette anni. Cercheremo di avere un rapporto con la maggioranza di collaborazione".

"Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e stimato di nuovo" - dice il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "Mi auguro che questa nuova maggioranza possa amministrare con la stessa passione e lo stesso entusiasmo con cui abbiamo amministrato noi. Sono qua ad esprimere piena collaborazione e fiducia a questo gruppo e mi auguro che lavorino con la correttezza e, soprattutto, con la trasparenza che è stata proclamata in campagna elettorale. Auguro a tutti buon lavoro, ringrazio i cittadini e mi rendo sempre disponibile per tutti quelli che mi hanno lavorato ma anche per tutti coloro che non l'hanno fatto".

"Non abbiamo intenzione di bloccare la città" - replica il sindaco Fabio Perri -"Le commissioni le convocheremo una volta al mese, almeno, per cercare di fare un lavoro di sinergia e collaborazione tra i vari gruppi. Noi ci siamo candidati per metterci a disposizione della città. Per noi i dipendenti sono una risorsa importante e li metteremo in condizione di poter lavorare meglio. Non serve fare della polemica sterile. La voglia di amministrare la città è ancora più forte di quella che avevo in campagna elettorale".

Si sono svolte, a seguire, la nomina della commissione elettorale comunale, che sarà composta per Cittadini in Comune da Marilena Piardi, mentre Valeria Cannazzaro sarà la supplente, e per La tua Vallecrosia da Luca Pellegrino e Rocco Luccisano con Mattia Petrini e Gabriele Chiappori come supplenti, e l'istituzione delle commissioni consiliari permanenti con la definizione della composizione e la nomina dei componenti. La commissione uno che riguarda il Personale, il Bilancio, l'Istruzione, le Politiche giovanili, la Cultura, i Servizi sociali e lo Sport sarà formata da Marilena Piardi e Patrizia Biancheri per Cittadini in Comune e Mattia Petrini, Rocco Luccisano e Luciano Rondelli per La tua Vallecrosia mentre per la commissione due che si riferisce all'Assetto del territorio, all'Ambiente, al Patrimonio e alle Attività produttive sarà formato da Armando Biasi e Valeria Cannazzaro per Cittadini in Comune e da Luca Pellegrino, Rocco Luccisano e Gabriele Chiappori per La Tua Vallecrosia.