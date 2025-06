Cristian Quesada è il nuovo vicesindaco di Vallecrosia, il Partito Democratico dovrà designare un nuovo segretario provinciale (Foto e video)

"Con profondo senso di responsabilità e spirito di servizio, ho comunicato poco fa alla presidente del Partito Democratico della Federazione di Imperia la mia disponibilità ad accettare l’incarico nella prossima Giunta della città di Vallecrosia. Questa nomina, che arriva a ridosso della naturale conclusione del mio mandato da segretario della federazione di Imperia, è il frutto della fiducia che il gruppo politico sostenitore dell’elezione del sindaco ha voluto accordarmi, indicandomi come proprio rappresentante all’interno dell’Amministrazione. Per me è, e intendo ribadirlo, un grande onore, oltre che una responsabilità che assumerò con il massimo impegno. Per rispetto del ruolo amministrativo che andrò a ricoprire e per coerenza nei confronti del partito, ho ritenuto doveroso compiere questo passo" - dice Cristian Quesada, nominato vicesindaco a Vallecrosia dal neo primo cittadino Fabio Perri che oggi ha presentato la nuova Giunta.

"Con la fine del mio mandato da segretario provinciale e in vista del prossimo congresso - prosegue Quesada parlando del suo ruolo nel Partito Democratico - desidero lasciare al Partito Democratico lo spazio e il tempo necessari per avviare un nuovo percorso, capace di rinnovarsi e riorganizzarsi in vista delle sfide politiche future. Sono certo che, come sempre, saprà affrontarle con serietà, pluralismo e partecipazione".

"Ora mi concentrerò sul mio ruolo da vicesindaco" - sottolinea Quesada - "Per quanto mi riguarda, affronterò il nuovo incarico in Giunta con lo stesso spirito con cui ho guidato la Federazione provinciale: con dedizione, rispetto delle istituzioni, senso del dovere e con l’unico obiettivo di contribuire al bene della collettività. Da oltre quindici anni ho scelto di impegnarmi per la mia città, e oggi, più che mai, avverto il peso e l’onore di questa responsabilità. Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso questo intenso percorso politico e umano alla guida del Partito provinciale. È stato un tratto di strada importante, che mi ha fatto crescere e che porterò sempre con me. Concludo con orgoglio il mio mandato di segretario del Partito Democratico, che si è affermato come prima forza politica nella provincia di Imperia alle scorse elezioni regionali".

"Si apre una nuova pagina - termina Quesada - che affronto con serietà, umiltà e con l’entusiasmo di chi continua a credere nella buona politica, fatta di impegno concreto e amore per la propria città".