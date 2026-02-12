Regione Liguria, incontro tra l’assessore Scajola e le Capitanerie di Porto in vista della stagione balneare 2026

Si è svolto oggi nella sede della Regione Liguria un incontro tra l'assessore Marco Scajola, coordinatore del tavolo nazionale sul demanio marittimo della Conferenza delle Regioni e l'ammiraglio ispettore capo Antonio Ranieri, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova.

"Ho voluto organizzare questo incontro in vista della prossima stagione balneare – spiega l’assessore regionale Marco Scajola – abbiamo avviato un confronto costruttivo con le Capitanerie di porto per organizzare al meglio le attività. La Liguria è una terra di mare e abbiamo molte aspettative sulla prossima stagione: il nostro impegno è quello di garantire la più ampia accessibilità possibile ai litorali per cittadini e turisti. Attraverso il dialogo con capitanerie, comuni e rappresentanti del settore lavoriamo costantemente a una programmazione condivisa per rendere le spiagge liguri sempre più organizzate e attrattive. A breve incontreremo anche i rappresentanti del settore per ascoltare esigenze e proposte in vista dell’estate".

