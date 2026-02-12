Ventimiglia, il leader del team Vannacci Gianluca Baxa entra in Futuro Nazionale (Foto)

Il leader del team Vannacci a Ventimiglia Gianluca Baxa ufficializza il suo ingresso in Futuro Nazionale.

Baxa ha, infatti, deciso di continuare il percorso iniziato con il team Vannacci entrando nel nuovo partito. "La mia scelta nasce esclusivamente da un'esigenza di coerenza personale e di continuità rispetto all'impegno assunto come leader del team fondato" - dice Gianluca Baxa - "Un progetto che ho contribuito a costruire e che intendo portare avanti con responsabilità, serietà e spirito di servizio".

Baxa lascia, perciò, la Lega. "A rendere questo percorso per me particolarmente significativo è anche un legame personale e formativo, ho infatti frequentato la scuola militare, la stessa istruzione di cui Roberto Vannacci è stato comandante, un'esperienza che ha contribuito a formare i miei valori e il mio senso delle istituzioni e che oggi ritrovo nel progetto che rappresento, che porterò avanti per il bene della mia città" - afferma Baxa - "Non si tratta di una presa di distanza dai valori della Lega, che continuo a rispettare, ma della volontà di seguire fino in fondo un percorso che mi vede direttamente coinvolto e che ritengo oggi prioritario".

Lo segue nella sua scelta anche il suo braccio destro, Carlo Rivetti, per poter proseguire insieme il progetto politico avviato. "Le scelte politiche quando sono autentiche, non si fanno contro qualcuno ma per qualcosa" - dichiara Baxa - "La mia è una scelta di responsabilità verso le persone del mio team, di quelle che si stanno avvicinando che credono a questo progetto che rappresento uno dei primi l'evento al teatro col Generale sulla sicurezza ed emigrazione. Resto convinto che il confronto democratico e il rispetto reciproco siano la base di ogni impegno pubblico e auguro alla lega il meglio per il suo futuro politico".