ANIMA apre la nuova sede a Sanremo: in via Corradi 46 uno spazio di incontro, dialogo e crescita per tutti la città (Foto)

ANIMA inaugura la nuova sede sociale a Sanremo, in via Corradi 46, uno spazio pensato per rafforzare dialogo, partecipazione e senso di appartenenza. Un investimento concreto in un luogo fisico dedicato all’ascolto e alla condivisione, capace di trasformare idee ed esperienze in iniziative a beneficio del territorio. La sede nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento aperto e inclusivo, dove persone e proposte possano incontrarsi e crescere insieme. In un contesto segnato da relazioni sempre più mediate dal digitale, ANIMA sceglie di puntare su legami autentici e sulla presenza sul territorio.

«La sede non è solo un ufficio, ma una casa comune» – sottolinea l’Associazione – «un luogo in cui il confronto diventa opportunità, le differenze rappresentano una ricchezza e la comunità può ritrovarsi per crescere insieme». Proseguono e si ampliano i gruppi tematici già attivati dai Consiglieri Comunali di ANIMA, dedicati all’approfondimento dei principali temi cittadini e al coinvolgimento attivo della popolazione. È inoltre previsto un incontro settimanale di confronto diretto tra cittadini, consiglieri e assessori, per promuovere trasparenza e partecipazione concreta.

La nuova sede ospiterà incontri pubblici, attività culturali, momenti di partecipazione civica e iniziative sociali, contribuendo al rafforzamento del tessuto sociale cittadino. Con questa apertura, ANIMA rinnova il proprio impegno a essere presente, accessibile e vicina alla comunità, promuovendo valori di condivisione, dialogo e responsabilità collettiva.