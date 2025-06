Parcheggi a Vallecrosia, da 25 a 15 euro: Perri riduce la tariffa mensile degli abbonamenti

Nello specifico, il costo dell’abbonamento mensile passa da 25 euro, prezzo istituito dalla vecchia amministrazione, a 15 euro per il primo veicolo; a 10 euro per i veicoli successivi appartenenti allo stesso nucleo familiare e a 10 euro per tutti i residenti over 65. "Ridurre i costi dei servizi essenziali significa non solo generare un risparmio reale per le famiglie ma anche affermare un nuovo approccio alla gestione della cosa pubblica, fondato su ascolto, sostenibilità e responsabilità" - mette in risalto - "Il nostro focus è quello di attuare misure attente e puntuali per la comunità con una squadra coesa e determinata".

Un’ulteriore misura riguarda la regolamentazione della sosta sul lungomare, che sarà a pagamento solo nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. "In tale arco temporale, la nostra Amministrazione ha stabilito e deciso di lasciare gratuita la domenica e i giorni festivi, a tutela dell’accessibilità degli spazi pubblici nei momenti di maggiore affluenza turistica" - sottolinea Perri - "Per i cittadini che hanno già sottoscritto abbonamenti al costo di 25 euro, abbiamo previsto una proroga compensativa della durata dell’abbonamento, proporzionale alle somme già versate in eccedenza. Per regolarizzare la propria posizione, gli interessati potranno recarsi presso il comando della polizia locale per definire le modalità con l’ufficio competente. Questa delibera rappresenta una delle prime azioni concrete della nuova Amministrazione, che intende dare un segnale immediato di attenzione alle necessità quotidiane dei cittadini, in particolare sul piano economico. Si tratta di una scelta coerente con gli impegni presi in campagna elettorale, che punta alla costruzione di un rapporto più equo, trasparente e partecipato tra istituzioni e comunità locale".