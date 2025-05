Vallecrosia, Fabio Perri si insedia come sindaco: passaggio della fascia tricolore in Comune (Foto e video)

Fabio Perri si insedia come sindaco di Vallecrosia. E' avvenuto questa mattina in Comune il passaggio della fascia tricolore e la stretta di mano tra il neo sindaco e l'ex sindaco pro tempore Marilena Piardi.

Un passaggio di consegna con la cerimonia della campanella alla presenza dei componenti del nuovo consiglio comunale. "Una grande emozione" - commenta il neo sindaco Fabio Perri - "E' un grande senso di responsabilità per il lavoro che attende me e la mia squadra. Ho ricevuto la fascia tricolore, con piacere, dalle mani dell'ex sindaco Marilena Piardi. Indossare la fascia in qualità di sindaco è stata una grande emozione e gioia".

Ora il sindaco dovrà pensare alla composizione della nuova Giunta. "Ci incontreremo con gli eletti in questi giorni per confrontarci e trovare la squadra che possa affrontare la parte esecutiva in questa amministrazione" - afferma Perri.

Da oggi pomeriggio l'Amministrazione Perri si metterà al lavoro per il bene di Vallecrosia. "Sono tante le cose da fare" - sottolinea Perri - "Metteremo subito mano sugli abbonamenti dei parcheggi. Faremo una mappatura delle esigenze primarie, le piccole cose e le attenzioni da iniziare a portare avanti. Metteremo immediatamente mano sulle spiagge, cercheremo di dare un servizio di qualità ai nostri cittadini e ai turisti. Nell'ambito turistico e delle manifestazioni integreremo con manifestazioni di natura diversa, siamo pronti a integrare il calendario confrontandoci con gli uffici e con tutta la squadra. A livello dei lavori pubblici incontrerò i funzionari dell'area per fare una mappatura di tutte quelle che sono le operazioni di interventi, attività e progetti in itinere e capire eventualmente come e dove iniziare a lavorarci".