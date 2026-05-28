Za Garibaldi richiama Forza Italia all’unità: “A Bordighera scelte non condivise, serve confronto nel partito”

“A Bordighera è stato un liberi tutti per Forza Italia, con diversi nostri rappresentanti suddivisi nelle varie liste. Se da una parte ciò è comprensibile nelle piccole realtà, è altrettanto vero che un partito nazionale come FI abbia il dovere di confrontarsi al suo interno e condividere qualsiasi tipo di scelta". Si esprime così il vicesegretario provinciale di Forza Italia e sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, in merito alle recenti elezioni comunali a Bordighera e alle successive dichiarazioni a mezzo stampa.

"Nelle realtà locali della nostra provincia spesso i progetti politici e con loro il consenso elettorale sono maggiormente basati sulle singole persone e le loro competenze, piuttosto che sui simboli di partito. Nonostante ciò ritengo che ogni tipo di decisione vada condivisa all'interno del nostro coordinamento, compresa quella di una sostanziale libertà di scelta. Forza Italia a Bordighera è rimasta fuori, ma questa opzione andava discussa e condivisa nel coordinamento. Auspico, dunque, per le prossime sfide che attendono il nostro territorio, maggior coinvolgimento e confronto che sono la base della vita democratica di un partito”.