Sanremo, dal 1° giugno arriva il “vigile di prossimità”: più controlli e presenza nelle frazioni per l’estate

In vista dell’imminente stagione estiva, l’Amministrazione comunale annuncia un importante potenziamento del controllo del territorio: dal 1° giugno entrerà a pieno regime il presidio della Polizia locale nelle frazioni cittadine, grazie all’istituzione della figura del “vigile di prossimità”.

Il progetto nasce su impulso del sindaco Alessandro Mager, insieme all’assessore con delega al personale Silvana Ormea, con l’obiettivo di realizzare un rafforzamento mirato del corpo di Polizia locale. L’iniziativa, che risponde alle linee di mandato dell’amministrazione Mager, punta a destinare operatori dedicati ai servizi di quartiere, traducendosi in una presenza più visibile, accessibile e vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini. Nello specifico, il servizio coordinato e organizzato dal comandante Fulvio Asconio, vedrà l'impiego sul territorio di due agenti dedicati. La pianificazione prevede una copertura che si estenderà per tutta la settimana, sia al mattino sia al pomeriggio, con due unità operative: una tra il quartiere della Foce e la frazione di Coldirodi, l’altra tra Bussana e Poggio.

Il sindaco Alessandro Mager dichiara: «Vogliamo dare una risposta concreta alla richiesta di controllo e capillarità che arriva dal nostro territorio e dalle frazioni. Era una voce, forte, che avevamo raccolto già in campagna elettorale, poi divenuta punto del nostro programma inserito nelle linee di mandato e oggi tramutata in impegno, mantenuto grazie al lavoro di programmazione portato avanti. L’agente di prossimità non svolgerà solo un ruolo di vigilanza ma rappresenterà anche un punto di riferimento fondamentale per i residenti delle frazioni, accorciando le distanze tra cittadinanza e istituzioni proprio in concomitanza con la stagione estiva».

«L’avvio di questo presidio – conclude l’assessore al personale Silvana Ormea - è il risultato di un'attività di pianificazione e ottimizzazione delle risorse a nostra disposizione. Grazie ad una sinergia efficace e alla disponibilità del Comando, siamo riusciti a strutturare i turni e i servizi in modo da garantire la massima efficienza, valorizzando le competenze professionali dei nostri agenti e assicurando una copertura costante proprio in previsione del momento di massima affluenza dell'anno».