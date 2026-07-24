Tassa dei rifiuti, Vallecrosia al Mare approva le tariffe 2026: passa in consiglio comunale la presa d'atto del Pef

Votata all'unanimità in consiglio comunale a Vallecrosia al Mare la presa d'atto del piano economico finanziario (Pef) 2026. Nella seduta odierna sono, infatti, state approvate le tariffe 2026 della tassa dei rifiuti.

"Una pratica che si porta tecnicamente tutti gli anni per approvare le tariffe relative alla Tari" - dice il sindaco Fabio Perri illustrando la pratica - "La funzionaria in commissione ha relazionato in maniera molto dettagliata quindi sono a disposizione per eventuali approfondimenti".

"Volevo chiedere se c'è stata una riduzione o un aumento della percentuale che possono chiedere le persone che hanno un Isee che lo consente" - chiede il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Abbiamo sempre avuto l'opportunità di dare una percentuale prevista da Arera e volevo sapere in che misura è questa percentuale? Visto che sono state fatte delle variazioni a livello delle normative volevo sapere quant'è l'Isee che consente la riduzione di questa tassa?".

"Non ci sono state variazioni rispetto a quello precedente" - replica il sindaco Fabio Perri - "Se non erro la riduzione dovrebbe essere intorno al 25%. Credo che possa essere una domanda da fare tranquillamente ai funzionari che vi daranno i dettagli".

"Prima la riduzione era del 30% mentre adesso è diventata del 25%" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Volevo sapere l'Isee che consente alla cittadinanza di accedere a questa riduzione. E' stata diminuita la quota di percentuale a cui può accedere il cittadino per la riduzione della Tari ed è stato modificato l'Isee per accedere per avere la possibilità di riduzione. Volevo sapere qual è l'Isee che consente di fare la domanda per avere la riduzione? Chiederemo agli uffici, quando mi chiederanno i cittadini gli dirò di domandare agli uffici perché in consiglio comunale non mi hanno saputo rispondere".

"E' una richiesta piuttosto specifica che tocca diverse materie: da una parte la materia del Bilancio dall'altra si entra un po' più nel dettaglio di quelle che possono essere delle soluzioni che l'Assessorato alle Politiche sociali mette in atto per cercare di mitigare certe difficoltà" - afferma l'assessore Mirko Valenti - "Penso che sia più giusto che risponda chi ha competenza in ambito di bilancio. Resta, però, il fatto che non è solo formalità. La minoranza sa che ha la possibilità di utilizzare interpellanze per chiedere determinate situazioni. Invito la minoranza a presentare una richiesta specifica su questo aspetto in modo tale che si possa approfondire la questione in modo più preciso".

"Le commissioni vengono fatte apposta per avere risposte" - conclude il sindaco Fabio Perri - "In commissione fate scena muta e poi venite qua a dire che non avete le risposte. Non siamo noi a dare le risposte, noi siamo la parte politica e perciò continuiamo a dare l'indirizzo e facciamo quello che prevedono le norme".

"Visto che è la normativa che gestisce, Arera, è una presa d'atto e il funzionario ha spiegato chiaramente il triennio e il Pef, siamo favorevoli a questa approvazione" - dice il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi.

"Anche la maggioranza voterà a favore" - fa sapere il consigliere comunale di maggioranza Luca Pellegrino.