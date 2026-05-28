Trasporti, Scajola al convegno INPS: “Rafforzare mobilità e tutele per i lavoratori frontalieri”

L’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola ha relazionato oggi al convegno “Il lavoro frontaliero fra Italia, Francia e il Principato di Monaco”, iniziativa organizzata dall’ INPS presso il Casinò di Sanremo e dedicata ai temi della mobilità transfrontaliera, dei collegamenti infrastrutturali e delle prospettive occupazionali tra Liguria, Francia e Principato di Monaco. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi legati ai lavoratori frontalieri, dalle opportunità occupazionali ai servizi di supporto, fino alle azioni promosse da Regione Liguria sul fronte della mobilità ferroviaria e dei collegamenti internazionali.



“Regione Liguria continua a lavorare per rafforzare servizi, collegamenti e tutele dedicate ai lavoratori frontalieri, una componente fondamentale per il nostro territorio e per l’economia del ponente ligure -dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Con la legge regionale 26 del 2019 abbiamo istituito la Consulta regionale dei lavoratori frontalieri liguri, uno strumento fortemente voluto per riconoscere e valorizzare chi ogni giorno attraversa il confine per lavoro, favorendo azioni di tutela e promozione sociale. Oggi la Consulta coinvolge rappresentanti regionali, associazioni, sindacati e Camera di Commercio Riviere di Liguria e rappresenta un punto di confronto costante sui temi del frontalierato.



Abbiamo inoltre attivato corsi gratuiti di lingua francese per i lavoratori e ottenuto un importante risultato sul fronte fiscale con la riduzione dell’imposizione per i pensionati frontalieri di Monaco dal 23% al 5%. Da marzo 2026 è operativo anche l’angolo transfrontaliero all’interno del Centro per l’Impiego di Ventimiglia, uno spazio dedicato a chi lavora o cerca occupazione oltre confine. Sul fronte infrastrutturale stiamo portando avanti interventi strategici come l’adeguamento elettrico della stazione ferroviaria di Ventimiglia, opera da 7 milioni di euro di cui 4,5 milioni finanziati da Regione Liguria, che sta già consentendo e consentirà sempre di più l’arrivo nel ponente ligure di treni più moderni. Continuiamo inoltre a lavorare insieme a Région Sud per il potenziamento del trasporto transfrontaliero e per la valorizzazione della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, infrastruttura strategica per la mobilità, il turismo e lo sviluppo economico dei nostri territori”.