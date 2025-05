A Vallecrosia Alta vince Fabio Perri: il seggio del centro storico (con la più alta percentuale votanti) è suo (Foto)

Fabio Perri vince nel seggio di Vallecrosia Alta con 205 voti, uno dei luoghi simbolici della campagna elettorale e considerato dagli osservatori come un vero termometro politico dell’intero Comune, considerato anche l'affluenza di persone che si sono recate a votare nel centro storico, ossia il 67,64%. In attesa di conoscere l’esito finale delle elezioni amministrative, il risultato ottenuto nel borgo vecchio rappresenta un segnale significativo nella sfida con Marilena Piardi (177 voti).

Proprio a Vallecrosia Alta, Perri aveva puntato con decisione durante la campagna elettorale, presentando un progetto incentrato sulla valorizzazione del centro storico e sul recupero dell’identità del borgo. La sua presenza assidua, gli incontri con i residenti e le proposte dedicate a viabilità, cultura e turismo hanno probabilmente inciso sulla preferenza espressa dagli elettori.

Il successo in questo seggio, strategico sia per il peso simbolico sia per l’analisi del consenso territoriale, viene interpretato come una “bandierina” piantata in un luogo chiave. Non solo un buon risultato numerico, ma un’indicazione politica chiara: una parte importante della cittadinanza riconosce valore nel progetto proposto da Perri.

In un contesto ancora incerto sul nome del futuro sindaco, il vantaggio raccolto a Vallecrosia Alta assume il peso di un messaggio politico forte, in un’area considerata da sempre cruciale per l’equilibrio elettorale della città.