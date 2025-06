Il Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo ha incontra il neoeletto Sindaco di Vallecrosia Fabio Perri

Il Prefetto della Provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha incontrato stamani il neoeletto Sindaco di Vallecrosia Fabio Perri. L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, ha rappresentato un significativo momento Istituzionale per l’avvio di un proficuo rapporto di collaborazione tra la Prefettura e l’Amministrazione Comunale di Vallecrosia. In particolare, il Sindaco Perri, nell’esprimere la piena collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale, ha illustrato al Prefetto le iniziative che la nuova Amministrazione intende perseguire in coerenza con gli obiettivi prefissati nel programma elettorale.

A tale riguardo, il Sindaco di Vallecrosia, si è soffermato su alcune iniziative che riguardano in particolare interventi di riqualificazione urbana, il coinvolgimento dei cittadini alla conoscenza delle attività programmate e che verranno attuate nel corso della consiliatura, e altre ritenute necessarie per la comunità di Vallecrosia. L’incontro è stato necessario anche per un esame congiunto sulla situazione di sicurezza nel Comune di Vallecrosia, con particolare riguardo alle problematiche che investono quel territorio comunale. In tale direzione, un aspetto condiviso riguarda in modo particolare l’implementazione del sistema di video sorveglianza che il neoeletto Sindaco intende attuare in diverse zone del Comune che ne sono sprovviste.

Tali zone verranno individuate dalla Amministrazione Comunale con riferimento a quelle aree in cui si registra maggiore concentrazione, soprattutto nelle ore notturne di fenomeni di aggregazione giovanile che spesso sono sfociate in risse e disturbi alla quiete pubblica. Nei prossimi giorni il Sindaco Perri farà pervenire al Prefetto il progetto di video sorveglianza che verrà poi sottoposto al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame e definitivo parere.