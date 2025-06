A Vallecrosia il primo consiglio comunale in piazza, Perri: "Un segnale di apertura e partecipazione"

"Per la prima volta nella storia della città di Vallecrosia, il consiglio comunale si terrà in piazza. Vi aspettiamo martedì 10 giugno alle 19 presso la pista di pattinaggio lato solettone sud" - fa sapere il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri.

Un momento storico e simbolico voluto dal primo cittadino e dalla sua maggioranza. "Questa scelta rappresenta un gesto fortemente emblematico, che intende segnare l’inizio di una nuova stagione amministrativa all’insegna della trasparenza, della prossimità e della partecipazione attiva" - mette in risalto Perri - "La piazza, luogo per eccellenza del confronto, dell’incontro e della vita collettiva, accoglierà per la prima volta il massimo organo democratico della città, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità".