Sanremo, il Circolo PD di Coldirodi rilancia l’allarme democratico e cita Primo Levi sul DDL sicurezza

Il Circolo PD di Coldirodi, in appoggio alle dichiarazioni del Circolo di Rifondazione Comunista 'Valeria Faraldi' sul recente DDL sicurezza, vuole condividere le seguenti parole:

"Ogni tempo ha il suo fascismo. Se ne notano i segni premonitori dovunque la concentrazione di potere nega al cittadino la possibilità e la capacità di esprimere ed attuare la sua volontà. A questo si arriva in molti modi, non necessariamente col terrore dell'intimidazione poliziesca, ma anche negando o distorcendo l'informazione, inquinando la giustizia, paralizzando la scuola, diffondendo in molti modi sottili la nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano l'ordine ed in cui la sicurezza dei pochi privilegiati riposava sul lavoro forzato e sul silenzio forzato dei molti".

Primo Levi