Carabinieri in festa in provincia di Imperia, celebrazioni per il 212° anniversario della Fondazione dell’Arma

L’Arma dei carabinieri si prepara a celebrare anche quest’anno uno degli appuntamenti più significativi della propria storia: la Festa della Fondazione, giunta al 212° anniversario. Nella nostra provicnia le celebrazioni si svolgeranno domani, nella suggestiva cornice di Calata Anselmi ad Imperia, dove è in programma la tradizionale cerimonia militare aperta alla partecipazione della cittadinanza.
Per l’occasione sarà schierata una Compagnia di Formazione composta da militari appartenenti alle diverse specialità dell’Arma, che sfileranno nelle rispettive uniformi di servizio. I presenti potranno, inoltre, osservare da vicino i mezzi e le dotazioni operative in uso ai carabinieri del Comando Provinciale di Imperia, testimonianza concreta delle attività svolte quotidianamente sul territorio a tutela della sicurezza pubblica.