Agea, oltre 10 miliardi erogati nel 2025: Piana a Roma rilancia la sinergia tra Liguria, Ministero e Agenzia

L’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana ha partecipato oggi a Roma, nella Tenuta Pantano Borghese, alla presentazione del secondo Report Annuale di Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. All’evento erano presenti il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, i vertici dell’Agenzia e numerosi rappresentanti delle istituzioni e del comparto agricolo nazionale. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati raggiunti da Agea nel 2025, anno in cui l’Agenzia ha erogato oltre 10 miliardi di euro a sostegno dell’agricoltura italiana, registrando una crescita del 24,8% rispetto all’anno precedente. Tra i temi al centro della presentazione anche l’innovazione digitale dei servizi, il potenziamento degli strumenti di controllo e le misure a supporto della competitività delle imprese agricole.

“La presentazione del secondo rapporto annuale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha rappresentato un’occasione molto importante di confronto con i vertici dell’Agenzia e il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Lollobrigida allo scopo di stringere sempre più forti relazioni tra la Regione Liguria, il Ministero dell’Agricoltura e l’Agenzia erogatrice dei pagamenti in agricoltura”, ha dichiarato l’assessore Alessandro Piana. “Tutto ciò – ha aggiunto – in un’ottica di collaborazione sinergica volta a tenere la Liguria al centro della scena, favorire i rapporti diretti con i partner istituzionali che consentono ricadute importanti per tutto il sistema agricolo ligure, di cui noi siamo grandi sostenitori”.

Particolarmente significativo il dato relativo allo sviluppo rurale, che a livello nazionale ha fatto registrare un incremento superiore al 35% delle erogazioni. Risorse considerate strategiche anche per la Liguria, dove il settore agricolo svolge un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche nella tutela del territorio e nel presidio delle aree interne. La partecipazione dell’assessore Piana all’evento romano conferma l’attenzione della Regione Liguria verso il rafforzamento dei rapporti istituzionali con Ministero e Agea, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di crescita e sviluppo per il comparto agricolo regionale.