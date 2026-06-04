Santo Stefano al Mare: prima seduta del nuovo Consiglio comunale il 10 giugno, giuramento del sindaco, nomine e TARI 2026

Si terrà mercoledì prossimo alle 20.30, presso la sala consiliare, la prima seduta pubblica di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Santo Stefano al Mare, convocata ai sensi degli articoli 40 e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali. L'assemblea sarà chiamata innanzitutto a procedere con l'insediamento del Consiglio comunale e con la convalida dell'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali proclamati a seguito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. In questa fase verranno inoltre esaminate le condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti previste dalla normativa vigente.

Particolarmente significativo sarà il momento del giuramento del sindaco, previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, che sancirà formalmente l'avvio del nuovo mandato amministrativo. Nel corso della seduta verrà inoltre data comunicazione ufficiale della composizione della Giunta comunale, con la nomina del vicesindaco e l'assegnazione delle relative deleghe. Tra i punti centrali dell'ordine del giorno figura anche l'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, documento che delineerà gli obiettivi e le priorità dell'amministrazione per i prossimi anni.

Il Consiglio sarà poi chiamato a definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché a procedere con le nomine di competenza consiliare previste dalla legge. Spazio anche agli adempimenti istituzionali con l'elezione della Commissione elettorale comunale e la nomina della Commissione comunale per la formazione dell'Albo dei giudici popolari. A chiudere la seduta sarà l'esame del punto relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026, con l'individuazione delle scadenze di pagamento che interesseranno cittadini e attività del territorio.

La riunione rappresenterà il primo atto ufficiale del nuovo Consiglio comunale e segnerà l'avvio dell'attività amministrativa del mandato appena iniziato con l'elezione del sindaco Marcello Pallini.