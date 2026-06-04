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Politica | 04 giugno 2026, 05:28

Consiglio comunale a Vallecrosia al Mare, la minoranza: "Discussione atipica, palese difficoltà nella gestione delle pratiche amministrative"

"La minoranza può essere propositiva e costruttiva nonostante i continui tentativi di mistificazione e delegittimazione che l'amministrazione Perri esercita durante i consigli comunali"

Consiglio comunale a Vallecrosia al Mare, la minoranza: &quot;Discussione atipica, palese difficoltà nella gestione delle pratiche amministrative&quot;

"In consiglio comunale, abbiamo potuto osservare una discussione atipica per le varie pratiche delle mozioni e interpellanze, la consueta doppia morale dell’amministrazione Perri" - dice il gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune riferendosi all'ultima seduta del consiglio comunale a Vallecrosia al Mare.

"Una palese difficoltà nella gestione delle pratiche amministrative con dipendenti sempre sulla graticola e nella necessità di essere difesi dai sindacati per mobbing o stalking" - sottolinea la minoranza - "Ormai è palese come si cerca di giustificare il proprio vantaggio con importanti risorse di bilancio ereditate e opere pubbliche di rilevanza ordinarie e straordinarie che vengono prima bloccate e poi portate in esecuzione"

"Nell’ultimo anno abbiamo spesso segnalato la necessità della realizzazione dei marciapiedi lungo la via provinciale per raggiungere il civico cimitero, i marciapiedi lungo la via Romana e molte aree dissestate del nostro centro città. Solamente dopo la presentazione di nostre interrogazioni, dove abbiamo chiesto un impegno preciso a restituire alla città opere indispensabili e ormai pronte ad essere completate. Siamo contenti che questa sera si sono sbloccate tutte le pratiche che abbiamo richiesto" - evidenziano i consiglieri comunali di minoranza Marilena Piardi, Armando Biasi, Patrizia Biancheri e Valeria Cannazzaro - "Comprese le aree sportive del centro storico, la messa in sicurezza di via Roma e di molti marciapiedi".

"Amore per la nostra città e la responsabilità del ruolo istituzionale che gli elettori hanno sancito con il voto" - conclude l'opposizione - "La minoranza può essere propositiva e costruttiva nonostante i continui tentativi di mistificazione e delegittimazione che l'amministrazione Perri esercita durante i consigli comunali. Al termine del consiglio tutte le nostre pratiche all'ordine del giorno sono risultate puntuali e veritiere per il bene della città".

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Elisa Colli

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