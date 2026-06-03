Vallecrosia al Mare, variazione al bilancio di previsione 2026-2028: si infiamma il consiglio comunale

Il consiglio comunale a Vallecrosia al Mare si infiamma durante la discussione sulla ratifica della deliberazione di Giunta comunale della variazione al bilancio di previsione 2026/2028 e sulla variazione al bilancio di previsione 2026/2028.

"Una pratica discussa in commissione. Una ratifica della variazione di bilancio urgente. Una variazione di bilancio per l'ammontare di circa 130mila euro" - fa sapere il sindaco Fabio Perri parlando della variazione al bilancio di previsione 2026/2028 - ratifica della deliberazione di Giunta comunale n.55 del 13 maggio 2026 adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del D.LGS. 267/2000 - "75mila euro per la riqualificazione delle spiagge, 52mila euro per completare via Don Bosco parte alta modificando i materiali per evitare di dover trovarsi nella stessa condizione del marciapiede lato Ventimiglia che, nonostante sia un nuovo intervento, produce un aspetto poco conforme e poco decoroso. C'è un ulteriore voce che è quella di supporto al Rup della polizia locale per 3400 euro".

"In merito alla terza voce di questa variazione urgente c'è l'assistenza e l'aiuto da parte di un esterno al comandante della polizia locale" - interviene il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Quante consulenze diamo in aiuto ai tec che abbiamo in Comune? C'è l'aiuto all'area finanziaria, all'area tecnica, alla polizia locale e alla parte amministrativa. Allora mi domando ma questi tec, che sono titolari di elevata qualifica sono in grado di fare il loro lavoro? Io darei aiuto sulla ricerca dello stato di benessere dei dipendenti del Comune. Farei un bel lavoro di ricerca sullo stress correlato. Mi risulta che ci siano gravi problemi di relazione all'interno del nostro comune. Diamo una consulenza anche a un tecnico che venga a valutare il benessere dei nostri dipendenti. Ho colto un malessere all'interno della macchina organizzativa. Visto che abbiamo aderito come Comune, e mi sembra che sia stato portato avanti, il lavoro che promuove il benessere e la salute ai dipendenti, andiamo a cercare di capire come sono le relazioni all'interno del Comune tra i dipendenti e i superiori e come avvengono. Se uno non sa essere è grave. L'immagine di Vallecrosia parte anche dal benessere all'interno dei luoghi di lavoro".

"Siamo seriamente preoccupati che ci sia un tentativo di 'mettere un bavaglio'" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Il sindaco e la Giunta hanno fatto la scelta di procedere a una querela per diffamazione. Il tentativo lo rimando al mittente perché siamo sereni. Questa amministrazione non sarà mai nella condizione di poterci mettere nella condizione di non dire ciò che è una legittimità. Chiediamo al sindaco in merito a via Don Bosco se, in questa fase, per l'esecuzione del termine delle opere sia previsto, in tempi brevi, l'installazione anche del semaforo all'incrocio, che era già previsto nelle opere visto che sono stati stanziati 52mila euro di un avanzo di amministrazione che fortunatamente abbiamo lasciato in dote. Crediamo che questo incrocio possa diventare pericoloso senza un semaforo".

"Non è nostra intenzione 'mettere il bavaglio'. A noi piace parlare e confrontarci" - replica il sindaco Fabio Perri - "Siamo in costante contatto con i nostri uffici e le ditte che stanno portando avanti l'ultimazione dei lavori in via Don Bosco. Speriamo che il parcheggio Goso e la parte bassa di via Don Bosco possano essere terminati in tempi brevi. L'installazione di un semaforo è stata una mia prima preoccupazione visto che i lavori andavano per le lunghe. Vogliamo garantire sicurezza. Credo che i nostri funzionari siano delle persone competenti e capaci. Sono una persona che tiene all'immagine della città, tiene molto che le persone possano lavorare bene e in serenità. Sono coloro che ci mandano avanti e noi ci teniamo. Cercheremo di far trovare la serenità a tutti perché ci interessa muoverci tutti insieme per un obiettivo comune". La pratica è stata approvata dalla maggioranza mentre la minoranza si è astenuta.

Gli animi si sono ulteriormente riscaldati durante la trattazione della variazione al bilancio di previsione 2026/2028 (Art.175, comma 2, del D. LGS. n. 267/2000). "E' una variazione prettamente tecnica" - dice il sindaco Fabio Perri - "E' una variazione di bilancio di 278.559, 14 euro. Si tratta di un riallineamento delle somme destinate dal Pnrr. Ci sono tutte le somme che derivano dal Pnrr. E' stato integrato il contributo affitti per circa 12mila euro. E' stata inserita una maggiore entrata e la rimodulazione del capitolo delle borse di studio per circa 1200 euro. E' stato effettuato uno spostamento da un capitolo all'interno di quelli che sono i capitoli della polizia locale per spesi di servizio e invio di verbali. E' stato rimodulato il capitolo per le risorse relativo al Verbone".

"Ringraziamo il funzionario per il lavoro svolto. Continuiamo a evidenziare i vostri errori di delibere e di ordinanze costanti e continue" - interviene il consigliere comunale Armando Biasi - "Il sindaco ha detto 'supporto alla polizia locale'. Il supporto alla polizia locale è l'affiancamento. C'è una convenzione che non è gratuita. Stiamo parlando di soldi pubblici. Prendiamo atto che è partita una nota. Ci preoccupa il fatto che abbiamo fatto una convenzione per sostituire il personale carente. Le frottole hanno le gambe corte. Continuiamo a non ricevere risposte oggettive a cose che sono palesi. La messa in sicurezza del fiume è stabilita da una norma regionale e da una norma nazionale. Ho fatto arrivare al Comune 2 milioni di euro. Siamo contenti, nel caso, di poter dare una mano. Noi dobbiamo arrivare a mettere completamente in sicurezza il Verbone".

"La sicurezza del nostro territorio è importantissima" - risponde il sindaco Fabio Perri - "Avete fatto le cose in maniera molto azzardata, con passione ed enfasi. Stiamo portando avanti tutti i progetti iniziati dalle precedenti amministrazioni. Stiamo proseguendo anche l'intervento di messa in sicurezza del Verbone anche se avevamo una visione diversa. Ci stiamo facendo promotori con Regione Liguria e RFI. Io vado a parlare con le persone e ci dicono che le ferrovie dello Stato nel loro piano di investimenti fino al 2029 non spendono neanche una lira per questo ponte. Abbiamo un verbale delle ferrovie dello Stato. In merito a finanziamenti precedenti ci sono i Pnrr. In questa variazione il bilancio oggi viene rimodulato in quelle che sono le linee guida e la contabilità amministrativa per mettere ogni cifra nella casella giusta. In merito alla variazione della polizia locale riguarda una rimodulazione degli stanziamenti, noleggio attrezzature telecamere semaforiche perché avevamo pensato a semafori intelligenti per la sicurezza dei cittadini nell'incrocio principale, e per spese di invio verbali. Se volete fare un esposto dovete farlo al povero volontario che aiuta la polizia locale facendo attraversare i bambini davanti alle scuole. Siamo qui per cercare di migliorare e fare il bene della città. Stiamo facendo un'azione amministrazione puntuale e attenta che viene apprezzata". La pratica è stata approvata dalla maggioranza mentre il gruppo di minoranza si è astenuta.