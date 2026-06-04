Vallecrosia al Mare, ripascimento spiagge e sistemazione della foce del Verbone: l'interpellanza della minoranza crea lo scontro

In consiglio comunale a Vallecrosia al Mare sbarca l'interpellanza presentata dalla minoranza in merito ai lavori di ripascimento spiagge e di sistemazione della foce del Verbone.

"Alcuni cittadini hanno inviato un po' di video mentre era in corso una strana movimentazione e sovrapposizione di lavori tra il ripascimento e la dinamica che riguardava un inizio di spostamento del materiale alla foce del Verbone" - illustra il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Abbiamo richiesto una valutazione tecnica all'ufficio che ci ha prodotto una serie di contratti. Vengono affidati ulteriori 30mila euro per proseguire i lavori di ripascimento. In questo caso la cosa che rafforza le preoccupazioni è che non c'è scritta la natura dei lavori. In un contratto pubblico non andiamo a dire dove questi lavori verranno eseguiti nella sovrapposizione di due cantieri. In questa non c'è la specifica della natura dei lavori, e, quindi, è generica. Ciò significa che un soggetto terzo può spostare il materiale e portarlo ovunque. Il materiale, per essere spostato, necessita di un'autorizzazione ambientale e necessita di un iter. La speranza da parte nostra è che se fosse idoneo è giusto che possa essere riutilizzato. Quando c'è un impegno di spesa, qualunque esso sia, ci deve essere la specifica sennò come faccio a controllare se quello che stanno facendo è idoneo?. Abbiamo dunque fatto un'interpellanza. Ci siamo preoccupati della sovrapposizione dei lavori".

"Ci siamo già chiariti sulla posizione del ripascimento delle spiagge" - replica il sindaco Fabio Perri - "So che avete sollecitato il nostro funzionario, siamo più che consapevoli del fatto che avete agito in uno spirito propositivo e non negativo, soprattutto nei confronti dell'ambiente. A voi vi preoccupa cosa abbiamo fatto o quale ditta ha fatto i lavori? Abbiamo fatto un percorso normale e trasparente per fare un intervento più aproffondito e importante per la comunità sulle nostre spiagge. Le nostre spiagge erano impraticabili e non accessibili. Abbiamo fatto questo tipo di intervento: vagliatura del materiale. Il vaglio ha preso il materiale, lo ha vagliato e lo ha lasciato nella stessa spiaggia dove era depositato. Siccome c'è da svuotare la foce del Verbone, il materiale che è arrivato dalla mareggiata abbiamo deciso di buttarlo in discarica ma di tenerlo. Abbiamo fatto fare un assaggio di materiale davanti al Casablanca per capire se effettivamente sotto fosse un materiale valido per poterlo distribuire sulla spiaggia, dopodiché avremo fatto le operazioni di comparabilità e poi avremmo riposizionato lo stesso materiale nella cella di riferimento. Avete bloccato i lavori per una settimana e, quindi, abbiamo dovuto posticipare la conclusione dei lavori per poter dare delle spiagge migliori per i cittadini e turisti".

"Nessuno ha parlato di ditte" - replica il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Abbiamo parlato di un video in cui lei non appariva. Abbiamo fatto una sola richiesta scritta scritta all'ufficio, che ci ha risposto con una documentazione. Quando abbiamo fatto l'interpellanza abbiamo evitato un reato amministrativo e un abuso ambientale. E' stato interrotto un lavoro che non era idoneo. L'autorizzazione riguardava il tratto dell'appalto in cui si decideva di prendere il materiale sarebbe stato riutilizzato. Il video mandato da un cittadino evidenziava un aspetto che abbiamo colto e che l'ufficio anche ha colto. Se il materiale riusciamo a recuperarlo siamo contenti. Abbiamo fatto vedere che in quel momento stava e poteva accadere una situazione antipatica. Abbiamo cercato di aiutare l'amministrazione a evitare un problema. Colpito e affondato".

"Gli affondati siete voi. Non vogliamo creare nessun danno ambientale. Ci fidiamo fermamente dei nostri funzionari. Siamo convinti che il nostro funzionario mai avrebbe causato un danno ambientale o alla comunità" - replica il sindaco Fabio Perri - "Voi, invece, avete bloccato un lavoro che non avevate mai fatto. Vi dà fastidio che stiamo facendo i lavori fatti bene e vi dà fastidio che la gente inizia a parlare e dire che le nostre spiagge sono le migliori. La città in un anno è cambiata".