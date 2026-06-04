Vallecrosia al Mare, "completare la riqualificazione del marciapiede sulla Romana": la mozione della minoranza

Discussa in consiglio comunale a Vallecrosia al Mare la mozione, presentata dalla minoranza, sul completamento della riqualificazione del marciapiede della via Romana.

"Via Romana rappresenta una delle principali vie cittadine caratterizzata da un importante flusso pedonale e veicolare nonché punto di collegamento strategico tra diverse zone della città" - dice il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi illustrando la mozione - "La sicurezza e la fruibilità dei percorsi pedonali costituiscono un elemento fondamentale per la qualità della vita dei cittadini, in particolare per anziani, famiglie e persone con ridotta mobilità. Durante la precedente amministrazione è stato avviato e realizzato un importante intervento di riqualificazione dei marciapiedi di via Romana con l'obiettivo di migliorare il decoro urbano, la sicurezza e l'accessibilità della zona. Tale progetto ha consentito di riqualificare gran parte del tratto interessato restando tuttavia ancora da completare l'ultimo segmento fondamentale per garantire continuità e la funzionalità dell'intervento complessivo. La precedente amministrazione aveva previsto, e lasciato a bilancio grazie anche all'avanzo di amministrazione le risorse economiche necessarie per consentire il completamento dell'opera. Interrompere un'opera pubblica, lasciandola incompleta, rischia di compromettere l'efficacia dell'intervento già realizzato e di vanificare parte delle risorse già investite. Il completamento della riqualificazione rappresenta una richiesta concreta. Ne avevamo già parlato durante la discussione del bilancio ma ora abbiamo trasformato le proposte in mozione. Leggo poi, oggi, sui giornali che è una delle priorità che si è data questa amministrazione. Queste opere sono utili alla comunità, completarlo darebbe un senso a quello che è stato fatto, discutibile o no il progetto e l'intervento fatto. Avevamo convocato le associazioni di categoria e concordato con loro la possibilità che ci venisse presentato un progetto che potesse stare nel bilancio che avevamo a disposizione. Il progetto che loro ci avevano presentato costava circa 6mila euro e noi ne avevamo a disposizione 250 circa. L'ultimo tratto ora è da finire. Se fossimo rimasti in amministrazione lo avremo già fatto".

"Ringrazio la consigliera Piardi per aver portato al centro dell'attenzione di questo consiglio comunale" - dichiara il vicesindaco Cristian Quesada - "E' intenzione di questa amministrazione comunale impegnare una quota, dall'avanzo di amministrazione, per completare il marciapiede. Nel precedente progetto le risorse per il cambio dell'illuminazione non erano sufficienti. Al netto delle posizioni che sono state avverse, è una priorità. Questo è uno dei lavori su cui l'amministrazione aveva previsto di concludere il tratto che manca e fare interventi sul verde. Siamo favorevoli perché si va a sancire una cosa a cui avevamo pensato di fare e che faremo".