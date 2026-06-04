Vallecrosia al Mare, parcheggio sul lungomare: mozione approvata all'unanimità

Approvata all'unanimità in consiglio comunale a Vallecrosia la mozione, presentata dalla minoranza, sulla realizzazione di un parcheggio pubblico nell'area acquisita al patrimonio comunale sul lungomare Marconi, di fronte allo stabilimento Oasi.

"Il lungomare Marconi è una delle aree più frequentate e strategiche della città" - illustra il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "L'area di fronte allo stabilimento Oasi acquisita al patrimonio comunale rappresenta una concreta opportunità per la realizzazione di nuovi posti auto pubblici. Durante la precedente amministrazione è stata avviata una valutazione progettuale finalizzata alla valorizzazione di tale spazio proprio con l'obiettivo di destinarlo a parcheggio pubblico trattandosi di un'area in una posizione strategica, direttamente affacciata sul mare e in prossimità dell'attività balneare. Creare parcheggi pubblici sul lungomare significa migliorare i servizi per cittadini, turisti e attività. La realizzazione di nuovi stalli contribuirebbe anche alla diminuzione della sosta incontrollata. Impegno a predisporre e avviare un progetto, a relazionare al consiglio comunale lo stato attuale, valutazioni tecniche, tempistiche e a prevedere le necessarie risorse. Sono mozioni di serenità e amore verso la città. Ci accomuna l'amore per la città. Nessuno chiede una partenità indissolubile sulle opere ma bisogna evitare di dire le bugie. Dietro ci sono due anni e mezzo di lavoro. Attraverso dei privati abbiamo fatto un'intermediazione. In cambio di indice edificatore è stato ceduto al Comune una proprietà su cui poter fare un parcheggio pubblico".

"Siamo d'accordo sul fatto che quel terreno debba avere uno sviluppo di questo genere" - replica il vicesindaco Cristian Quesada - "C'era un'idea progettuale su cui le precedenti amministrazioni hanno iniziato a lavorare. Hanno reperito questo parcheggio circa quattro anni fa ma, purtroppo, ad oggi non si è riusciti ancora a intervenire. E' nostro interesse riuscire a dare uno sfogo sulla passeggiata anche con l'apertura del parcheggio Goso per cercare di dare, il più possibile, alla città posti auto che possano essere utili ai turisti e a chi abita lì attorno. Si parla di cifre importanti per mettere giù un progetto. Le risorse per fare tutto non ci sono. L'idea di questa amministrazione è quella di arrivare prima della prossima stagione a individuare le risorse per quanto meno dare una prima sistemazione dell'area. Ad oggi siamo ancora nella fase progettuale. Stiamo definendo tutta una serie di aspetti. Stiamo anche definendo l'aspetto generale della gestione dei parcheggi della città. La mozione viene accolta favorevolmente da parte dell'Amministrazione comunale. Procederemo con voto favorevole. Abbiamo lavorato, in questi mesi, tutti insieme per cercare di arrivare a una definizione per metterla a disposizione della città".

"Con rammarico vedo che il vicesindaco non riesce a cogliermi e si porta dietro l'idea di non essere coerente e sincero. Quando dice che sono da quattro anni orsono che il progetto è fermo" - risponde il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Gli interventi da est a ovest per evitare di intasare la passeggiata a mare e soprattutto perché le risorse non erano disponibili hanno fatto sì, intanto, ad allargare il tratto della strada di fronte all'Oasi e la piane disponibilità delle aree per permettervi di completare un'opera che senza la disponibilità delle aree non avrebbe avuto l'opportunità di procedere".