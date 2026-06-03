martedì 09 giugno
Passerella sul Roya, il Comitato InVentimiglia: «Non vogliamo fermarla, ma garantire la sicurezza della città»
Passerella sul Roya, il Comitato InVentimiglia: «Non vogliamo fermarla, ma garantire la sicurezza della città»
Leggi le ultime di: Politica
 / Politica

Politica | 03 giugno 2026, 21:29

Imposta di soggiorno, Vallecrosia al Mare approva una riduzione del 25% per i campeggi

Passa in consiglio comunale la modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

Imposta di soggiorno, Vallecrosia al Mare approva una riduzione del 25% per i campeggi

Discussa in consiglio comunale a Vallecrosia al Mare la modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, è stata, infatti, illustrata dal sindaco Fabio Perri la modifica all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 7, comma 4, del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2019. "Nasce della volontà di andare incontro a quelle che sono le strutture ricettive" - dice il sindaco Fabio Perri - "Non c'è stato comunicato che non si poteva attuare una diversità di tariffa tra le diverse strutture. Noi le abbiamo raddoppiate a due euro. Abbiamo fatto una modifica e accolto, anche con l'associazione dei campeggi nazionale, una scontistica del 25% sulla tariffa dei due euro e, quindi, portarla a un'euro e cinquanta per le strutture di campeggio. Non va a incidere sul bilancio più di tanto. Abbiamo fatto anche una verifica con la tariffa che c'è nei comuni vicini. Tranne il comune di Camporosso, tutti gli altri comuni, anche per i campeggi, applicano la tariffa dei due euro, tra l'altro con delle aggravanti in più: far pagare i ragazzi a partire dai 10 e 12 anni mentre noi partiamo a far pagare dai 14 anni in su e far pagare fin dal primo giorno di soggiorno e non a partire dalla seconda settimana. Abbiamo con questa pratica fatto un'azione di attenzione e di coinvolgimento di quelle che sono quelle poche strutture di campeggio. Abbiamo semplicemente apportato una nota. Abbiamo aggiunto una riduzione del 25%".

"Votiamo una pratica perché ci si è resi conti di un errore" - interviene il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Da una verifica ci si è accorti che creava danno a un nostro soggetto attuatore. Prendiamo atto che adesso c'è un altro problema: la non votazione dell'immediata eseguibilità".

News collegate:
 Consiglio comunale a Vallecrosia al Mare, la minoranza: "Discussione atipica, palese difficoltà nella gestione delle pratiche amministrative" - 04-06-26 05:28
 Vallecrosia al Mare, ripascimento spiagge e sistemazione della foce del Verbone: l'interpellanza della minoranza crea lo scontro - 04-06-26 04:27
 Vallecrosia al Mare, marciapiede di collegamento tra il museo della canzone Erio Tripodi e il cimitero: la mozione della minoranza - 04-06-26 03:58
 Vallecrosia al Mare, parcheggio sul lungomare: mozione approvata all'unanimità - 04-06-26 02:11
 Vallecrosia al Mare, campetto e parcheggi nel centro storico: approvata all'unanimità la mozione della minoranza - 04-06-26 00:25
 Vallecrosia al Mare, centro benessere con servizio ristoro: pratica approvata - 03-06-26 23:13
 Vallecrosia al Mare, variazione al bilancio di previsione 2026-2028: si infiamma il consiglio comunale  - 03-06-26 22:15

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium