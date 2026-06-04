Vallecrosia al Mare, campetto e parcheggi nel centro storico: approvata all'unanimità la mozione della minoranza

Approvata all'unanimità in consiglio comunale a Vallecrosia al Mare la mozione, presentata dalla minoranza, sulla definizione della permuta del terreno destinato al campetto e ai relativi parcheggi nel centro storico.

"Il centro storico di Vallecrosia rappresenta un patrimonio urbano, sociale e culturale di fondamentale importanza per l'intera comunità" - dice il consigliere comunale di minoranza Patrizia Biancheri illustrando la mozione - "Da tempo c'è la necessità di dotare la zona di spazi adeguati destinati alla socialità, all'aggregazione giovanile e a una fruizione pubblica con particolare riferimento alla realizzazione o riqualificazione di un campetto sportivo e delle aree di sosta pertinenziali. La disponibilità di parcheggi adeguati costituisce elemento essenziale per garantire vivibilità, accessibilità e rilancio del borgo antico anche in ottica turistico-commerciale. Già durante la precedente amministrazione è stato avviato un percorso di confronto e trattativa finalizzato alla permuta del terreno interessato proprio con l'obiettivo di consentire la disponibilità dell'area e la successiva realizzazione del campetto e i relativi parcheggi. Tale percorso rappresentava una scelta strategica di valorizzazione del centro storico e di risposta concreta alle esigenze dei residenti. Risulta, pertanto, per l'interesse pubblico, proseguire e concludere tale iter amministrativo evitando che un progetto importante per Vallecrosia alta resti incompiuto. Il consiglio comunale in sede di approvazione del rendiconto e della programmazione economico-finanziaria ha il dovere di indicare priorità politiche e amministrative chiare. Investire sul centro storico significa investire sulla qualità della vita dei residenti e sulla valorizzazione dell'identità cittadina. La definizione della permuta rappresenta un passaggio preliminare indispensabile per ogni successiva progettazione e per il reperimento di risorse. Impegno il sindaco e la Giunta ad attivarsi con urgenza per definire la procedura di permuta del terreno destinato al campetto e ai relativi parcheggi a Vallecrosia alta e a relazionare il consiglio comunale sullo stato attuale della procedura, sugli eventuali ostacoli amministrativi e sulle tempistiche previste per la conclusione dell'iter e a inserire tale intervento tra le priorità".

"L'Amministrazione comunale, dal primo giorno d'insediamento, ha fatto di tutto, seguendo anche il lavoro della precedente amministrazione, per arrivare alla definizione della permuta" - fa sapere il vicesindaco Cristian Quesada - "Una volta definiti tutta una serie di aspetti, la porteremo nel prossimo consiglio comunale. Abbiamo avviato l'interlocuzione con i privati per un'ulteriore acquisizione. Partiremo a breve per fare un progetto definitivo su tutte le aree. Cercheremo risorse anche sovracomunali per fare parcheggi e un'area ludico sportiva in cui si possono divertire i giovani".

"Mi fa piacere che l'Amministrazione stia portando avanti l'iter iniziato da noi tre anni fa" - afferma il consigliere comunale di minoranza Patrizia Biancheri - "Quando abbiamo fatto il progetto del campetto non avevamo le disponibilità economiche che ci sono adesso. La disponibilità era scarsa e così le trattative non sono andate a buon fine".