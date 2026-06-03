Piano sociosanitario ligure, Cerri, Russo, Sorriento e Biasi: “Nessun muro dei sindaci, stop agli allarmismi”

Nessuno scontro tra sindaci e Regione sul nuovo Piano sociosanitario ligure. A sostenerlo sono i consiglieri regionali di maggioranza Chiara Cerri, Veronica Russo, Walter Sorriento e Armando Biasi, che intervengono per respingere le ricostruzioni circolate nelle ultime settimane sull'ipotesi di accorpamento degli ambiti territoriali. Secondo i quattro esponenti della maggioranza, la prima bozza del Piano non rappresentava un testo definitivo, ma esclusivamente una base di lavoro da cui partire per sviluppare un confronto con amministratori e territori.

«Quando è stata distribuita la prima bozza del Piano sociosanitario regionale, avevamo subito messo in guardia chi cercava di alimentare polemiche sull'annunciato accorpamento degli ambiti territoriali», dichiarano i consiglieri, ricordando di aver evidenziato fin dall'inizio la necessità di precisare il mantenimento degli Ambiti territoriali e di aver ricevuto rassicurazioni in tal senso. I consiglieri contestano inoltre la narrazione di un presunto contrasto tra il presidente della Regione e i sindaci. «Chi continua a creare confusione e allarmismo parla oggi di un presunto “muro dei sindaci” contro il presidente Bucci. Anche questa è una rappresentazione distorta della realtà», affermano.

Secondo Cerri, Russo, Sorriento e Biasi, i sindaci non hanno posto alcun veto, ma hanno semplicemente avanzato osservazioni e richiesto un confronto su un documento ancora in fase di elaborazione. Una richiesta alla quale, sottolineano, il presidente Marco Bucci ha confermato la propria disponibilità, così come l'assessore alla Sanità Massimo Nicolò, che ha ribadito l'obiettivo di arrivare a un testo condiviso e condivisibile dagli amministratori locali. Nel loro intervento, i consiglieri puntano il dito contro chi, a loro giudizio, continua ad alimentare una contrapposizione inesistente. «Raccontare a tutti i costi uno scontro che non esiste è il consueto modo di fare politica di chi non ascolta nemmeno ciò che viene realmente detto», dichiarano.

La maggioranza regionale conferma quindi l'impegno a contribuire alla definizione di un Piano sociosanitario condiviso, nel segno della collaborazione istituzionale e con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei territori e dei cittadini liguri.