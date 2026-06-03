Vallecrosia al Mare, centro benessere con servizio ristoro: pratica approvata

Sbarca nuovamente in consiglio comunale a Vallecrosia al Mare la pratica incentrata sulla richiesta di permesso per la realizzazione di un centro benessere con relativo servizio ristoro sul lungomare.

E', stato, infatti, approvato all'unanimità l'atto di assenso preventivo del consiglio comunale alle modifiche in aggiornamento normativo da apportare al vigente piano urbanistico comunale - Puc, ex art. 10, C.6 della L.R. n. 10/2012 e SS.MM.II., relativamente all'attuale distretto di trasformazione “DT1-SUB1”, in relazione alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un centro benessere con relativo servizio ristoro a servizio dell'attività turistico ricettiva esistente. "E' una pratica iniziata e fatta dalla precedente amministrazione" - afferma il sindaco Fabio Perri.

"Siamo a favore quando un soggetto privato porta delle idee interessanti nella trasparenza" - afferma il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Ringrazio gli uffici che hanno fatto un lavoro immenso. E' una pratica seria. Quando si fanno delle pratiche bisogna avere una deontologia di correttezza".

"E' una pratica che avevamo già portato" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Erano state fatte, da parte di un cittadino, delle osservazioni e così avevamo riportato la pratica in consiglio comunale e la minoranza non si era neppure presentata mentre, adesso, all'improvviso, è favorevole a questa pratica e la fa sua. Visto che noi siamo coerenti siamo favorevoli".