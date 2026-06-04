Vallecrosia al Mare, marciapiede di collegamento tra il museo della canzone Erio Tripodi e il cimitero: la mozione della minoranza

Illustrata, e votata all'unanimità, in consiglio comunale a Vallecrosia al Mare la mozione, presentata dalla minoranza, sulla definizione del marciapiede di collegamento tra il museo della canzone Erio Tripodi e il civico cimitero.

"Il comune di Vallecrosia ha un bilancio sano. Si chiede al sindaco e alla Giunta di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione, oggi disponibile, e impegnarlo per il completamento del marciapiede di collegamento tra il museo della musica e il cimitero, ora molto trafficato" - illustra il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "L'assessore ai Lavori Pubblici si era impegnato a finanziare l'opera con risorse future. Riteniamo che sia un atto di coerenza amministrativa. Stiamo parlando di un intervento per riqualificare un'area. Questo progetto è già esecutivo e forse è più facilmente realizzabile. E' un tratto molto pericoloso per cui è necessario che questo venga portato a termine. Le opere pubbliche siano opere di proprietà dei cittadini e non delle amministrazioni che si susseguono. Il vicesindaco si era impegnato a realizzare non appena ci fossero state le risorse finanziare e ora ci sono. Siccome riguarda anche una parte di espropri di privati è necessario che ci sia una volontà politica chiara su cosa si voglia fare su quell'area nel rispetto dei cittadini e nel rispetto dei diritti delle proprietà coinvolte".

"Avevamo previsto l'installazione di tre semafori intelligenti" - afferma il vicesindaco Cristian Quesada - "Il progetto iniziale prevedeva l'installazione di due dossi ma noi non crediamo che sia la soluzione migliore per quel tratto di città e, quindi, abbiamo interloquito a lungo in questi mesi con la Provincia che sta aspettando un nostro progetto. C'erano anche le risorse finanziarie ma l'Amministrazione ha deciso di impegnarle su altre opere pubbliche. Non appena avremo presentato il progetto alla provincia per l'installazione dei tre semafori intelligenti interverremo in maniera complessiva su quel tratto. E' confermata la volontà di fare quel tratto di marciapiede non appena concluso l'iter che stiamo seguendo".