Taggia, cambio in maggioranza: Alessia Giulianetti subentra ad Ernesta Pizzolla in Consiglio comunale

Nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale di Taggia, convocata per il 15 giugno alle ore 19, verrà formalizzata la sostituzione della consigliera Ernesta Pizzolla con Alessia Giulianetti, prima dei non eletti della lista civica “Insieme”.

La variazione all'interno dell'assemblea cittadina arriva a seguito delle dimissioni presentate da Pizzolla. La consigliera aveva ricoperto negli ultimi anni un ruolo attivo all'interno della compagine amministrativa, seguendo diversi ambiti attraverso le deleghe assegnatele dal sindaco. Nei giorni scorsi Sanremonews ha provato a contattare la consigliera per approfondire le motivazioni delle dimissioni, senza tuttavia ricevere una risposta.

Tra le materie di sua competenza figuravano infatti le Politiche energetiche, il Decoro cittadino, l'Arredo urbano e le Pari opportunità, settori che negli ultimi anni hanno accompagnato numerosi interventi e iniziative promosse dall'amministrazione comunale.

Con la surroga entrerà quindi in Consiglio Alessia Giulianetti, chiamata a raccogliere il testimone all'interno della maggioranza. L'ingresso della nuova consigliera sarà uno dei punti all'ordine del giorno della seduta del 15 giugno, durante la quale il Consiglio comunale prenderà formalmente atto delle dimissioni e procederà con la sostituzione prevista dalla normativa.