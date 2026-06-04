Sanremo, gara pubblica per la spiaggia Bussana Annunziata: gestione tecnica solo per l’estate 2026

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato gli indirizzi per l’affidamento della gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata “Bussana Annunziata” per la sola stagione balneare 2026. La scelta dell’amministrazione è quella di procedere tramite gara ad evidenza pubblica, con un affidamento temporaneo che decorrerà dal verbale di consegna delle aree fino al 30 settembre prossimo. La decisione nasce dalla necessità di garantire continuità ai servizi obbligatori di pulizia e assistenza ai bagnanti nelle spiagge libere attrezzate comunali, attività che il Comune non riesce a svolgere direttamente per carenza di personale e mezzi. Attualmente il Comune è titolare di concessioni demaniali marittime relative a 17 spiagge libere attrezzate presenti sul territorio.

Nella delibera viene ricordato che la gestione di Bussana Annunziata era stata affidata “in house” dal 2022 alla società Amaie Energia e Servizi Srl per quattro anni. Tuttavia, dopo una serie di confronti e valutazioni, “non si è addivenuti ad un’intesa per definire tale ipotesi di affidamento” per un nuovo incarico diretto. Alla base della scelta pesa anche il percorso di revisione urbanistica e progettuale avviato sul litorale cittadino. Il vigente Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime è infatti stato oggetto di una variante approvata dal Consiglio comunale il 18 maggio scorso, ora in attesa del nulla osta della Regione Liguria. Parallelamente il Servizio Demanio Marittimo sta predisponendo specifiche “Linee Guida per la progettazione degli Stabilimenti Balneari e delle Spiagge Comunali Libere Attrezzate” con l’obiettivo di assicurare un’immagine architettonica e funzionale uniforme e riconoscibile delle strutture balneari comunali.

Per questo motivo l’amministrazione ha ritenuto opportuno procedere con una soluzione transitoria limitata al 2026, così da poter pianificare dal 2027 una riqualificazione coordinata dell’intero ambito di Bussana. Tra le condizioni fissate dalla Giunta figura la possibilità, per il futuro gestore, di installare manufatti precari destinati ai servizi essenziali per un massimo di 120 giorni, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Previsto inoltre il rimborso al Comune del canone demaniale marittimo e dell’imposta regionale, oltre IVA. Nel provvedimento viene infine precisato che l’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire agli uffici di avviare rapidamente le procedure necessarie e aggiudicare il servizio in tempo utile per la stagione balneare 2026.