Sanremo: a Baragallo allarme sulle nuove aree verdi: segnalati rischi per anziani, disabili e persone con difficoltà motorie

Una segnalazione formale indirizzata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sanremo riaccende il dibattito sull'accessibilità delle nuove opere pubbliche realizzate e in corso di completamento nel quartiere Baragallo. L'autore, Andrea Chiarini, ha scritto al sindaco Alessandro Mager e agli assessori Massimo Donzella ed Ester Moscato evidenziando le possibili criticità legate all'utilizzo della ghiaia nelle sistemazioni esterne del Belvedere, dei Giardini di Piazza Castello e dei futuri Giardini Regina Elena.

Secondo quanto riportato nella comunicazione, la presenza di questo materiale potrebbe rappresentare un ostacolo per molte persone con ridotta capacità motoria. Particolare attenzione viene posta agli anziani del quartiere, a chi si muove con bastone o deambulatore e agli ospiti in carrozzina della struttura Don Orione accompagnati dai volontari. "Ho già sentito più di una lamentela. L'ultima, proprio ieri, della mia vicina che usa il deambulatore", scrive Chiarini nella sua segnalazione, sottolineando come il problema sia avvertito da diversi residenti della zona. Nel documento viene inoltre espresso il timore che, una volta conclusi i lavori, possano emergere problematiche analoghe a quelle già riscontrate in altre aree cittadine. "Non vorrei che finiti i lavori accadesse come al Borgo, dove evidentemente non si sono considerati vari problemi ed aspetti", si legge nella PEC.

Tra le possibili alternative viene citata la graniglia di pietra con legante resinico, soluzione che, secondo il segnalante, gli sarebbe stata indicata da professionisti del settore. Tuttavia Chiarini precisa di non voler entrare nel merito delle scelte tecniche, concentrando invece l'attenzione sulla sicurezza e sulla fruibilità degli spazi pubblici. Il punto centrale della segnalazione riguarda infatti la prevenzione di cadute e incidenti, soprattutto tra le persone più fragili. Nelle conclusioni della lettera viene evidenziata la volontà di lasciare una traccia formale della problematica: "Mi interessa considerare la pericolosità per le persone anziane e categorie fragili per eventuali cadute. Mi interessano le persone".

La richiesta rivolta all'amministrazione comunale è quella di valutare eventuali correttivi e soluzioni progettuali capaci di garantire una piena accessibilità delle nuove aree pubbliche, evitando la creazione di possibili barriere architettoniche in un quartiere caratterizzato da una forte presenza di residenti anziani.