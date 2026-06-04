Ventimiglia, studenti italiani e francesi insieme: il progetto sul francese rafforza la cittadinanza europea

Ha preso il via ieri, 3 giugno, presso la Scuola Secondaria di Roverino, l'atteso incontro transfrontaliero tra studenti italiani e francesi, organizzato per celebrare il successo del progetto di potenziamento della lingua francese promosso dall'Istituto Comprensivo "Cavour" di Ventimiglia. L'iniziativa, fortemente sostenuta dalla Dirigente scolastica Antonella Costanza, rappresenta un importante tassello nel percorso di collaborazione internazionale avviato negli ultimi anni e finalizzato alla costruzione di un polo linguistico integrato capace di valorizzare il legame tra il territorio ventimigliese e la vicina Francia.

Il progetto affonda le proprie radici nell'anno scolastico 2024-2025, quando, su impulso dell'Amministrazione comunale di Ventimiglia, è stato avviato un percorso di implementazione dell'insegnamento del francese. Da quell'esperienza è nato un accordo di rete che coinvolge l'IC Cavour, le altre istituzioni scolastiche cittadine, l'Amministrazione scolastica francese e l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria. Grazie al supporto del Provveditore agli Studi Roberto Campagna e del dirigente Antimo Ponticiello, l'istituto ha ottenuto l'assegnazione di un docente di potenziamento di lingua francese e l'attivazione di corsi preparatori alla certificazione DELF A2 destinati agli studenti delle classi terze.

A testimoniare l'importanza dell'evento è stata la presenza di una folta delegazione dell'Amministrazione comunale di Ventimiglia, guidata dal sindaco Flavio Di Muro, accompagnato dall'assessore ai Servizi Educativi Milena Raco e dal presidente del Consiglio comunale Roberto Nazzari. I veri protagonisti della giornata sono stati però gli studenti, che hanno accolto gli ospiti con letture, canti, balli e poesie in lingua francese. Accanto agli alunni della scuola di Roverino hanno partecipato con entusiasmo anche i ragazzi della classe prima della scuola secondaria di primo grado di Ventimiglia Alta. Particolarmente apprezzata è stata l'esibizione dell'Orchestra della Legalità, progetto ideato dalla stessa dirigente Costanza e divenuto negli anni uno dei simboli dell'offerta formativa dell'istituto. Guidata dal referente del progetto musica, professor Alberto Micciché, l'ensemble ha regalato un emozionante concerto di benvenuto alle tre classi francesi coinvolte nell'iniziativa, le 6ème A, 6ème C e 6ème F.

La giornata è proseguita nel cortile della scuola con giochi di gruppo bilingui, durante i quali studenti italiani e francesi sono stati suddivisi in squadre miste, favorendo socializzazione, collaborazione e scambio culturale. A concludere l'incontro, una merenda condivisa e la tradizionale foto di gruppo. Fondamentale per la riuscita dell'iniziativa è stato il lavoro dello staff dell'istituto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla professoressa Claudia Albertieri, referente del progetto di lingua francese, alla professoressa Rosa Stancati, fiduciaria del plesso di Roverino, alla vicaria Roberta Masi, al professor Alberto Micciché e a tutti i docenti coinvolti nell'organizzazione.

«Questo evento non rappresenta un punto d'arrivo, ma la conferma che la cooperazione transfrontaliera è una risorsa viva per i nostri studenti», ha dichiarato la dirigente scolastica Antonella Costanza. «Vedere i nostri ragazzi dialogare, suonare e giocare insieme ai loro coetanei francesi abbatte ogni confine geografico. Il potenziamento linguistico, unito alla sinergia istituzionale con i partner d'Oltralpe e con l'Amministrazione comunale di Ventimiglia, getta le basi per una vera cittadinanza europea e apre concrete prospettive di sviluppo per la nostra offerta formativa», ha concluso la dirigente.