Elisabetta Dami Grande Ufficiale della Repubblica: premio alla creatrice di Geronimo Stilton e al suo impegno

Elisabetta Dami, celebre scrittrice sanremese e creatrice della fortunata saga di Geronimo Stilton, è stata insignita dell'onorificenza di “Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana” nel corso della cerimonia della Festa della Repubblica che si è svolta a Imperia martedì 2 giugno. Il prestigioso riconoscimento, conferito dall'Ufficio Onorificenze della Presidenza del Consiglio, premia una carriera straordinaria e un impegno sociale che da anni accompagna la sua attività letteraria.

Nelle motivazioni del conferimento è stato evidenziato il contributo determinante dell'autrice nella diffusione di valori educativi, sociali e culturali tra le giovani generazioni di tutto il mondo, insieme al suo costante e instancabile lavoro nel volontariato e nelle attività benefiche. Con la creazione di Geronimo Stilton, Elisabetta Dami ha dato vita a uno dei più importanti fenomeni editoriali per ragazzi degli ultimi decenni. Le avventure del celebre topo giornalista sono state tradotte in decine di lingue e hanno conquistato milioni di giovani lettori in ogni continente, contribuendo a diffondere valori civici universali attraverso il linguaggio dell'avventura, del gioco e della fantasia.

La motivazione dell'onorificenza sottolinea proprio come la saga di Geronimo Stilton rappresenti non soltanto un successo editoriale, ma anche “un vero e proprio strumento pedagogico globale”, capace di accompagnare la crescita culturale e civile di intere generazioni. Per Sanremo, Elisabetta Dami rappresenta una figura particolarmente significativa. Oltre ad aver vissuto nella città degli anni fondamentali della propria formazione, la scrittrice ha sviluppato negli ultimi anni una proficua collaborazione con il Comune e, in particolare, con il Comando di Polizia locale. La Polizia locale ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto dall'autrice, evidenziando come la sua straordinaria capacità di dialogare con i più giovani costituisca un supporto educativo di grande valore per le attività promosse sul territorio.

Il rapporto tra la scrittrice e il Comando si è ulteriormente rafforzato nel febbraio 2026, in occasione degli incontri dedicati alla sicurezza stradale e ambientale rivolti agli studenti delle scuole cittadine. Durante le lezioni, coordinate dalla Polizia locale, la partecipazione di Geronimo e Tea Stilton ha permesso di trasformare l'apprendimento delle regole del Codice della strada in un'esperienza coinvolgente, educativa e divertente. Una collaborazione destinata a proseguire anche in futuro. Elisabetta Dami ha infatti manifestato la propria disponibilità a sostenere ulteriori iniziative congiunte dedicate all'educazione alla sicurezza stradale, alla legalità, alla protezione civile, alla tutela dell'ambiente e degli animali.

Il legame tra l'autrice e Sanremo trova inoltre espressione in un importante progetto culturale permanente. La Giunta comunale ha approvato la realizzazione di una sala dedicata alla Fondazione Geronimo Stilton all'interno del Museo Civico, con l'obiettivo di valorizzare la letteratura per l'infanzia e creare un percorso culturale che affianchi idealmente il celebre topo giornalista a due grandi protagonisti della cultura ligure, Antonio Rubino e Italo Calvino. L'onorificenza di Grande Ufficiale rappresenta così non solo un riconoscimento personale per Elisabetta Dami, ma anche un tributo al valore educativo della sua opera e al forte legame che continua a unire la scrittrice alla città di Sanremo.