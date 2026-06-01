Auto infermieristica INDIA ASL1: primo intervento in Valle Arroscia per una bambina trasferita al Gaslini

Ha effettuato già nelle prime ore di attività il suo primo intervento di rilievo una delle due nuove auto infermieristiche INDIA entrate in servizio oggi sul territorio di ASL1 nell’ambito del potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza territoriale.

L’intervento si è svolto a Lovegno, in Valle Arroscia, dove una bambina di 15 mesi è rimasta coinvolta in una caduta da circa quattro metri di altezza. Considerata la dinamica dell’evento, la Centrale Operativa 118 ha attivato immediatamente l’auto infermieristica INDIA assegnata alla Valle Arroscia, con base a Pieve di Teco, contestualmente all’elisoccorso regionale decollato da Villanova d’Albenga.

Sul posto l’équipe dell’auto infermieristica INDIA, composta dall’infermiere Giuseppe Marzullo e dall’autista soccorritore Matteo Manconi, anch’egli specificamente formato nelle tecniche del soccorso e dell’emergenza territoriale, ha operato in stretta sinergia con il personale dell’elisoccorso, contribuendo alle operazioni di valutazione e stabilizzazione clinica della piccola paziente. Grazie al lavoro coordinato dei professionisti intervenuti è stato possibile garantire una tempestiva assistenza sanitaria e predisporre il successivo trasferimento all’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

L’intervento rappresenta un esempio concreto delle finalità per cui è stato attivato il nuovo servizio: garantire una risposta sanitaria avanzata e tempestiva sul territorio, in particolare nelle aree dell’entroterra e più distanti dai presidi ospedalieri, attraverso l’integrazione tra Centrale Operativa 118, auto infermieristica, mezzi di soccorso ed elisoccorso.

«Il primo intervento effettuato nel giorno stesso di avvio del servizio dimostra concretamente l'importanza del percorso di rafforzamento della rete dell'emergenza-urgenza che Regione Liguria sta portando avanti sul territorio. L'attivazione delle auto infermieristiche INDIA è stata possibile grazie al lavoro di riorganizzazione del sistema 118 regionale e rappresenta un ulteriore passo avanti per garantire ai cittadini una risposta sanitaria qualificata e tempestiva anche nelle aree più periferiche e complesse della nostra regione, in piena integrazione con il sistema dell'emergenza e con l'elisoccorso», dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò.

«L'intervento di oggi ha mostrato concretamente il valore di una rete dell'emergenza che lavora in modo integrato. L'équipe dell'auto infermieristica INDIA ha operato in stretta collaborazione con la Centrale Operativa 118 e con il personale dell'elisoccorso, contribuendo alla tempestiva stabilizzazione della bambina prima del trasferimento al Gaslini. È esattamente questo il ruolo per cui il servizio è stato attivato: portare competenze sanitarie avanzate il più rapidamente possibile sul luogo dell'emergenza, soprattutto nelle aree più distanti dai presidi ospedalieri. Desidero ringraziare l'équipe dell'auto infermieristica INDIA, il personale dell'elisoccorso e gli operatori della Centrale Operativa 118 per la competenza, la professionalità e la grande disponibilità dimostrate. Rivolgo inoltre un pensiero di vicinanza alla piccola e alla sua famiglia, con l'augurio di una pronta guarigione», aggiunge il Coordinatore di ASL1 Marino Anfosso.

Le due auto infermieristiche INDIA attivate da ASL1 operano rispettivamente nel Distretto di Sanremo e in Valle Arroscia. Composte da un infermiere appositamente formato per l’emergenza territoriale e da un autista-soccorritore formato nelle tecniche del soccorso e dell’emergenza, rappresentano una risorsa aggiuntiva della rete dell’emergenza-urgenza, in grado di portare sul luogo dell’intervento competenze sanitarie avanzate in stretto collegamento con la Centrale Operativa 118.