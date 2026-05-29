HypnoVR all’Ospedale di Imperia: ASL1 e Inner Wheel Club di Sanremo presentano la donazione del sistema di ipnosi digitale per il Blocco Operatorio

ASL1 e Inner Wheel Club di Sanremo invitano la cittadinanza e gli operatori interessati alla cerimonia di donazione del sistema di ipnosi digitale HypnoVR al Blocco Operatorio dell’Ospedale di Imperia.

Il dispositivo è stato donato ad ASL1 dall’Inner Wheel Club di Sanremo, con la collaborazione dei Club Service che hanno sostenuto il progetto.

HypnoVR è una tecnologia innovativa che utilizza la realtà virtuale per favorire il rilassamento, il comfort e la gestione dell’ansia e del dolore durante il percorso chirurgico.

La cerimonia si terrà giovedì 4 giugno 2026 alle ore 12.00 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Imperia.

Nel corso dell’evento sarà proposta una dimostrazione pratica degli scenari virtuali immersivi che accompagnano il paziente durante il percorso di sedazione digitale attraverso la realtà virtuale.

L’iniziativa rappresenta l’occasione per presentare il sistema donato e illustrarne le caratteristiche e le modalità di utilizzo all’interno del percorso assistenziale.