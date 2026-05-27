Sanità, la Senologia di Sanremo sarà potenziata: Ats Liguria conferma continuità e sviluppo della Breast Unit

A seguito della Seconda Commissione Regionale Salute, alla presenza del sindaco di Sanremo, Ats Liguria ha ribadito con forza l’importanza di garantire un servizio sanitario di eccellenza nel ponente ligure, confermando il percorso di rafforzamento della Breast Unit di Sanremo e della Senologia territoriale.

L’azienda regionale, nata dalla fusione delle cinque Aziende sociosanitarie liguri e di Liguria Salute, ha evidenziato come sia già prevista una Struttura Complessa di Senologia per le province di Imperia e Savona. È inoltre in corso la procedura concorsuale con l’obiettivo di assicurare la tutela della presa in carico delle pazienti, rafforzando il coordinamento clinico-organizzativo, la continuità dei percorsi e la presenza medica nelle attività ambulatoriali e chirurgiche. Fondamentale, in questo contesto, anche la convenzione attiva con l’Azienda Ospedaliera Metropolitana, che prevede la partecipazione di un chirurgo senologo. Una collaborazione ritenuta strategica per integrare le competenze professionali e garantire il necessario supporto specialistico.

“Questa sinergia consente di affiancare il chirurgo senologo attualmente operante in Area 1, assicurando continuità assistenziale e sostenibilità organizzativa del servizio”, viene sottolineato nella nota. Le azioni intraprese si inseriscono in una strategia più ampia di rafforzamento dei percorsi di presa in carico, in linea con i modelli multidisciplinari previsti a livello regionale e nazionale, con l’obiettivo di garantire appropriatezza, tempestività e qualità dell’assistenza. Particolare attenzione viene posta al ruolo della Breast Unit, composta da diverse discipline tra cui senologia, radiologia e oncologia medica, per assicurare una presa in carico globale della paziente. “È nostro dovere assicurarci che ogni paziente sia al centro di un sistema sanitario che risponde alle sue esigenze”, evidenzia Ats Liguria. Ogni singolo caso viene gestito attraverso il Dmt (Disease Management Team), con un approccio multidisciplinare che consente di costruire percorsi terapeutici personalizzati e centrati sulla persona.

Infine, arriva la conferma sul futuro della struttura sanremese: “Il servizio della Senologia di Sanremo, un’eccellenza del nostro territorio, proseguirà con la continuità dei percorsi assistenziali dedicati e il potenziamento ulteriore delle potenzialità della Breast Unit di Sanremo”.