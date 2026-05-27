Sanremo, bus e Piazza del Borgo: il consigliere Massimo Rossano attacca e lancia una raccolta firme per ripristinare le fermate

“Bene ha fatto Sanremo al Centro a ‘tirare la giacchetta’ all'Amministrazione in ordine al paventato spostamento di una fermata dei bus, per posizionare un'isola ecologica in Via Martiri (zona Borgo) peraltro richiesta da un singolo cittadino e velocemente messa in atto dall'assessore competente. Ed è bene ricordare come gli Uffici per questioni tecniche e per criteri oggettivi siano a chiamare a valutare attentamente le scelte della politica, dovendo, al contrario, tutelare gli interessi comuni della cittadinanza”.

Sono le parole del Consigliere di opposizione a Sanremo, Massimo Rossano, in relazione alla soppressione della fermata del bus in via Martiri e per il restyling della piazza del Borgo. “Sulla scorta di quanto sopra – prosegue - colgo l'occasione per porre l'accento sulla nota questione che interessa il Borgo e la sua Piazza, da poco rifatta. Ringrazio l'Amministrazione Biancheri per averla voluta fortemente e per aver la finanziata, programmata e progettata, ma desidero evidenziare che le modifiche attuali, rispetto al primo rendering (rendering Biancheri) della Piazza, non incontrano i bisogni della cittadinanza. E mi riferisco alle fermate dei Bus. Con la nuova Piazza del Borgo non si è dato spazio per la circolazione dei bus e l'eliminazione di una fermata è il grande problema di moltissimi anziani e bambini che devono “arrangiarsi” per raggiungere la fermata in Via Pietro Agosti”.

“La fermata di Via Pietro Agosti – prosegue Rossano - non è agevole e non è la soluzione. E non la è per i seguenti motivi:

– esposta al caldo e per gli anziani diventa un ostacolo;

– è in discesa e le discese per gli anziani sono un ostacolo;

– è esposta al vento ed alla pioggia e non è prevista nessuna tettoia. Ma anche qualora vi fosse una tettoia, non basterebbe per riparare le tante persone che usufruiscono del servizio pubblico;

- è esposta al traffico veicolare – e spesso anche di mezzi vietati - che deve raggiungere l'Aurelia bis, con poca sicurezza considerata l'ampiezza davvero risicata del marciapiede.§–infine, le linee dei bus sono state modificate con un grave danno per le abitudini degli anziani e la modifica non va incontro alle esigenze della cittadinanza. Già lo dissi in Consiglio Comunale nell'ottobre scorso in più occasioni ed oggi lo riscrivo affinchè rimanga agli atti”.

“Sono contento che alcuni abitanti si stiano organizzando per raccogliere firme – termina Rossano - affinchè oltre alla Piazza sia data importanza al servizio dei bus. Alcuni esercenti del Borgo si sono resi disponibili per raccogliere le firme che poi porterò in prima persona al Sindaco, accompagnato da una delegazione di abitanti, volendo sollecitare Riviera Trasporti per far pervenire una soluzione concreta, funzionale e agevole per i tanti cittadini del Borgo”.