Pompeiana, nel Consiglio Comunale entra il caso del laghetto irriguo dopo le inchieste del nostro giornale

Il caso del “laghetto collinare per accumulo acqua irrigua” approda ufficialmente in Consiglio Comunale. Nell’integrazione all’ordine del giorno della seduta ordinaria convocata per domani alle 18 è stato infatti inserito un nuovo punto dedicato all’“Accordo transattivo Regione Liguria – Comune di Pompeiana – Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la restituzione del contributo relativo alla realizzazione del laghetto collinare per accumulo acqua irrigua”.

Una decisione che arriva dopo le diverse notizie pubblicate dal nostro giornale nelle ultime settimane, attraverso le quali era stata riportata all’attenzione pubblica la vicenda legata al finanziamento dell’opera e ai possibili sviluppi amministrativi e contabili per l’ente. L’inserimento del tema tra i punti da discutere rappresenta quindi un passaggio politico e amministrativo significativo, perché porta ufficialmente all’esame del Consiglio una questione che negli anni ha suscitato interrogativi e polemiche. Al centro della discussione vi sarà l’accordo transattivo tra gli enti coinvolti, finalizzato alla restituzione del contributo concesso per la realizzazione dell’infrastruttura.

La seduta sarà pubblica e si preannuncia particolarmente attesa, anche alla luce dell’interesse che la vicenda ha generato tra cittadini e operatori del territorio.