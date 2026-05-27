Sanremo, la Commissione Mensa chiude l’anno scolastico: tracciato il bilancio sul servizio

Si è svolta questa mattina una nuova riunione della Commissione Mensa, alla quale hanno partecipato il vicesindaco Fulvio Fellegara, gli uffici comunali, la ditta Camst con la nutrizionista e i rappresentanti dei vari istituti scolastici cittadini.

“Si è trattato dell’ultimo incontro dell’anno scolastico 2025/2026 – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - durante gli scorsi mesi abbiamo infatti organizzato più riunioni per avere un contatto costante e monitorare in maniera puntuale il livello qualitativo del servizio offerto nelle mense scolastiche, in termini sia di efficienza sia di qualità dei prodotti utilizzati. In questo ultimo incontro abbiamo quindi tracciato un bilancio finale, che potrà essere utile per la pianificazione del servizio mensa del prossimo anno scolastico”.