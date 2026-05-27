Pucciarelli sulla vicenda di Nessy Guerra: “Serve responsabilità, lasciamo lavorare la diplomazia”

Sulla delicata vicenda di Nessy Guerra, la connazionale ligure bloccata in Egitto insieme alla figlia nell’ambito di una complessa controversia giudiziaria e familiare, il Governo si è attivato da subito e sta seguendo il caso con la massima attenzione anche attraverso l’Ambasciata italiana. In questo momento è fondamentale far lavorare la diplomazia, senza alimentare clamore o strumentalizzazioni anti-governo che non aiutano né la ragazza né la bambina. L’Ambasciata italiana sta operando quotidianamente in una situazione oggettivamente delicata e complicata, che richiede senso di responsabilità soprattutto da parte di chi ricopre ruoli istituzionali. Proprio come rappresentante delle istituzioni, e come donna, sono la prima ad augurarmi una rapida e positiva risoluzione della vicenda, ma proprio per questo serve equilibrio lasciando spazio al lavoro diplomatico in un clima meno conflittuale possibile".

Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, componente della Commissione Affari esteri e difesa di Palazzo Madama.

