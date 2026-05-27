Amaie Energia, Sergio Tommasini avvia la transizione della presidenza e lascia la società "Oggi è più solida e strutturata”

Il presidente di Amaie Energia e Servizi, società partecipata del comune di Sanremo, Sergio Tommasini, ha comunicato ai soci e ai membri del Consiglio di Amministrazione l’avvio di una riflessione condivisa finalizzata a un graduale percorso di transizione della guida della società. La decisione arriva al termine di un percorso definito “intenso e particolarmente significativo”, che negli ultimi anni ha portato Amaie Energia e Servizi ad affrontare una profonda fase di trasformazione, consolidamento e crescita sul piano industriale, economico e organizzativo.

Tra i principali risultati raggiunti durante il mandato vengono indicati il consolidamento delle attività core aziendali, il rafforzamento del servizio di igiene urbana con l’introduzione del sistema ecoisole e il graduale superamento del porta a porta, oltre alla valorizzazione del Mercato dei Fiori grazie agli investimenti PNRR per circa 16 milioni di euro. Importanti anche i passaggi legati alla struttura finanziaria della società, con la finalizzazione dell’aumento di capitale da 6 milioni di euro da parte del Comune di Sanremo e il raggiungimento dell’equilibrio economico del Parco Costiero, insieme all’avvio di nuove prospettive di ampliamento del perimetro operativo aziendale. Parallelamente, la società ha avviato un percorso di rafforzamento interno attraverso il consolidamento del management, il miglioramento dei processi organizzativi e il rafforzamento dei rapporti istituzionali con il territorio e gli enti soci.

“Quando abbiamo iniziato questo percorso, Amaie Energia e Servizi si trovava davanti a sfide molto complesse. Oggi consegniamo una società più strutturata, più solida e con una visione industriale più chiara e stabile”, dichiara Tommasini. “Il lavoro svolto è stato possibile grazie ad un grande gioco di squadra che ha coinvolto il Consiglio di Amministrazione, il management, i dipendenti, gli enti soci, il Comune di Sanremo e tutte le persone che hanno creduto nel rilancio della società. A tutti desidero rivolgere un sincero ringraziamento”, aggiunge il presidente. Tommasini ha inoltre confermato di aver già avviato un confronto con il sindaco di Sanremo e con gli uffici comunali, in qualità di rappresentanti del socio di maggioranza, per condividere tempi e modalità del percorso di transizione, garantendo continuità gestionale, amministrativa e industriale.

“La scelta nasce nella consapevolezza che oggi Amaie Energia e Servizi abbia raggiunto una maturità organizzativa tale da consentire l’apertura di una nuova fase, preservando il lavoro svolto e accompagnando con equilibrio il futuro sviluppo della società”, conclude Tommasini. Il presidente sottolinea infine come questa riflessione sia maturata anche alla luce del nuovo incarico regionale recentemente assunto e della necessità di garantire piena attenzione ai diversi ruoli istituzionali ricoperti. “Ritengo fondamentale che ogni eventuale passaggio avvenga in modo ordinato, condiviso e responsabile, nell’esclusivo interesse della società, dei lavoratori, degli enti soci e del territorio”.