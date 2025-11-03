Disagi nel trasporto pubblico: pochi bus e molte corse saltate dopo il sequestro dei mezzi della Riviera Trasporti

Pochi bus e tanti disagi, questa mattina per chi ha dovuto prendere i bus della Riviera Trasporti nella nostra provincia. Tanti i mezzi che sono rimasti in officina per riparazioni di vario genere e, all’arrivo nelle autostazioni dell’imperiese, gli utenti hanno trovato corse saltate e sono rimasti a piedi.

I passeggeri che erano in attesa alle fermate sono rimasti a terra, in attesa del passaggio dei mezzi che, invece, non erano nemmeno partiti. Ora sarà da capire quali siano le problematiche che hanno tenuto fermi i mezzi.

Da evidenziare come, nei giorni scorsi, si sia registrata una vasta operazione condotta dalla Polizia Stradale di Cuneo, su mandato della Procura della Repubblica, che ha portato al sequestro di 18 autobus di Riviera Trasporti, poi sottoposti a fermo per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza. L’operazione ha portato anche all’iscrizione di cinque persone nel registro degli indagati con le accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti e falso documentale.

Questa mattina si sono registrati, quindi, molti disagi che hanno anche generato diverse proteste da parte degli utenti, anche se ovviamente è risultato impossibile per gli autisti della Rt soddisfarne le esigenze. In questo momento tecnici e meccanici dell'azienda stanno lavorando per far uscire più mezzi possibile e soddisfare le esigenze dei viaggiatori.