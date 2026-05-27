Proteste in via Martiri al Borgo a Sanremo: confermata la fermata bus, ecoisole al centro del confronto politico

Dopo le proteste sollevate dai residenti della zona di via Martiri e Borgo, il gruppo consiliare Sanremo al Centro, composto da Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè e Giuseppe Faraldi, interviene per fare chiarezza sulla situazione. A seguito di un confronto diretto con gli uffici competenti, arriva una rassicurazione ufficiale: “la fermata non subirà alcuno spostamento”. Una decisione che, secondo quanto comunicato, mette fine alle preoccupazioni dei cittadini sulla possibile modifica dell’attuale fermata situata in cima a via Martiri.

Diversa la questione relativa al posizionamento delle ecoisole, su cui resta aperto il confronto. Il gruppo consiliare auspica che le scelte vengano effettuate dagli uffici competenti basandosi su “criteri oggettivi e funzionali”, superando le contestazioni dei singoli residenti. L’indirizzo politico indicato dai consiglieri punta a una visione più ampia della gestione del territorio: l’obiettivo, viene sottolineato, deve restare la “tutela e l’interesse collettivo di tutti i residenti”, privilegiando soluzioni condivise e di utilità generale.