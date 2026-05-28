Sanremo, ecoisola spostata dalla fermata del bus: installata nell’area carico e scarico di via Martiri

Si è conclusa con un nuovo spostamento la vicenda legata all’ecoisola informatizzata installata nel quartiere del Borgo. Dopo le verifiche effettuate nella giornata di ieri e le polemiche sollevate da residenti e opposizioni, il modulo che era stato collocato in cima a via Martiri, proprio in corrispondenza della fermata del bus, è stato trasferito nel vicino parcheggio destinato al carico e scarico merci.

Una soluzione che, almeno per il momento, mette fine alle proteste nate nelle ultime ore per la presenza dei cassonetti a pochi metri dalla fermata del trasporto pubblico, posizione ritenuta da molti residenti problematica sotto il profilo della sicurezza, della viabilità e del decoro urbano.L’inte rvento arriva dopo il duro confronto politico che si era acceso ieri sul caso, con le prese di posizione dei consiglieri di opposizione Daniele Ventimiglia e Massimo Rossano, oltre all’intervento del gruppo Sanremo al Centro. Proprio dai confronti avuti con gli uffici competenti era emersa la volontà di trovare rapidamente una soluzione alternativa.

Il nuovo posizionamento rappresenta però anche un altro elemento importante della vicenda: l’ecoisola non è stata riportata nella precedente area a ridosso di alcune attività di via Galilei, zona dalla quale il modulo era stato inizialmente spostato. La scelta di utilizzare lo spazio del carico e scarico viene quindi letta come un compromesso temporaneo in attesa di una sistemazione definitiva che possa conciliare le esigenze dei residenti, del servizio di raccolta differenziata e della viabilità del quartiere.

Resta ora da capire se la collocazione individuata sarà confermata oppure se il Comune deciderà di procedere con ulteriori modifiche nelle prossime settimane.