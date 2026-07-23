Eventi Autentici Liguri, contributi da 250 mila euro alle Pro Loco: finanziate tutte le 73 domande ammesse

Pubblicato oggi il decreto dirigenziale di concessione dei contributi alle Pro Loco iscritte all'Albo Regionale organizzatrici degli Eventi Autentici Liguri riconosciuti e già inseriti nel Calendario regionale 2026 presentato nello scorso mese di febbraio. Tutte le 73 domande presentate tramite la piattaforma regionale Sportello Online sono risultate ammissibili e pertanto verranno tutte finanziate in rapporto alle risorse disponibili da parte dell’Assessorato regionale al turismo (250 mila euro con un aumento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno).

I 73 eventi sono così suddivisi: 28 nel genovesato con 18 Pro Loco beneficiarie; 16 nell'imperiese con 14 Pro Loco beneficiarie; 13 nello spezzino con 10 Pro Loco beneficiarie e 16 nel savonese con 14 Pro Loco beneficiarie.

A partire dal prossimo 29 luglio le Pro Loco potranno quindi presentare le rendicontazioni di spesa tramite Sportello Online di Regione Liguria e conseguentemente potranno essere liquidati i contributi spettanti.



“Finanziamo questi eventi – ha detto l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – perché si tratta di appuntamenti che consentono di mantenere vive le nostre tradizioni dal punto di vista storico e culturale. Inoltre una parte consistente di essi si svolgono in periodi diversi da quello estivo consentendo di vivere e di far scoprire tutta la Liguria per 365 giorni all'anno. Le località dell'entroterra luogo di questi eventi sono sempre di più apprezzate dai turisti, specialmente stranieri, costituendo un notevole valore aggiunto per tutto il sistema turistico della Liguria”.



In totale sono 102 gli eventi di 67 Pro Loco inseriti nel Calendario 2026 degli Eventi Autentici Liguri frutto del protocollo d’intesa stipulato nel settembre 2023 che ha permesso di creare una scheda di rilevazione per verificare le caratteristiche di ogni evento segnalato: quest'anno per la prima volta, in accordo con Unpli Liguria, sono state incluse tutte le Pro Loco iscritte all’Albo regionale. Gli eventi in calendario hanno dovuto rispettare i seguenti criteri: originalità e fondamento storico dell’evento (stretto collegamento con le tradizioni locali); richiamo di pubblico a livello regionale-nazionale-internazionale; in caso di sagre, valorizzazione di piatto tipico ligure o prodotto autentico a chilometro zero; coinvolgimento degli operatori locali e collaborazione con il Comune di appartenenza; ricorrenza almeno decennale dell’iniziativa. Dei 102 eventi in calendario 10 hanno superato le 100 edizioni, mentre 33 hanno raggiunto il mezzo secolo di vita. Nel 2024 sono stati 23 gli eventi sostenuti dalla Regione Liguria per un totale di circa 88 mila euro mentre l'anno scorso sono stati 52 per circa 205 mila euro.