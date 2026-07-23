Nascono i 'Züveni seconda generazione', giovani carristi esordiscono alla Battaglia di Fiori Kids di Ventimiglia (Video)

Nascono i Züveni seconda generazione. Giovani carristi hanno, infatti, deciso di mettersi in gioco realizzando un carro che sfilerà alla Battaglia di Fiori Kids 2026 di Ventimiglia.

La loro prima e originale creazione potrà essere ammirata da grandi e piccini venerdì sera quando sfilerà lungo le vie cittadine, insieme ad altri cinque carri allegorici realizzati dalle compagnie carriste di Ventimiglia. "E' il nostro primo carro" - dice la 22enne Francesca Terribili che sta allestendo il carro con passione, pazienza, dedizione e precisione - "E' un'emozione fantastica. Non vediamo l'ora che sia venerdì".

Una nuova generazione scende, perciò, in campo in occasione della 15ª edizione della manifestazione che si svilupperà nell'arco di tre giornate, dal 23 al 25 luglio, con un calendario ricco di iniziative pensate per bambini e famiglie per far conoscere la tradizione del carro fiorito e tramandare alle nuove generazioni il valore della storica Battaglia di Fiori. "Siamo la seconda generazione della compagnia carristica I Zuveni di Santa Marta" - fa sapere il 17enne Pietro Spano - "Abbiamo deciso quest'anno di metterci in gioco provando a mettere in pratica tutto ciò che abbiamo appreso negli anni dai nostri genitori. Abbiamo avuto l'onore e la fortuna di nascere e crescere in questo mondo e, perciò, vogliamo far conoscere ai giovani l'arte dell'infioratura. Vogliamo farlo in una maniera diversa, siamo, infatti, stati la prima compagnia carristica ad aprire un canale sui social proprio per avvicinare le persone, e i più giovani, al magico mondo dei carri".

La Battaglia di Fiori Kids 2026 prenderà il via oggi pomeriggio alle 16 ai giardini pubblici di Ventimiglia con il "Villaggio dell'Allegria", uno spazio dedicato alla scoperta della sana alimentazione, della natura e della creatività attraverso un percorso suddiviso in diverse aree tematiche dove i bambini potranno partecipare a laboratori didattici organizzati dalle associazioni ventimigliesi, giochi e attività creative. Venerdì 24 luglio alle 21, invece, sfileranno sei carri allegorici realizzati dalle compagnie carriste di Ventimiglia, accompagnati da gruppi folkloristici, musicali e di animazione mentre sabato 25 luglio alle 21, al Belvedere del Resentello, andrà in scena "Piccin e Garsunetti", una serata interamente dedicata ai bambini tra spettacoli e intrattenimento.